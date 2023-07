Un first look alla cover

Dragon Ball Super al momento nel manga sta adattando la saga “Super Hero” agganciandosi agli eventi del film uscito nel 2022 anche nelle sale italiane. Prima del suddetto arco narrativo Toyotaro e Toriyama hanno deciso di creare un preludio con al centro Goten e Trunks, esplorando le loro vite da adolescenti.

Un tassello in più è stato aggiunto alla lore di Dragon Ball, anche se alla fine l’introduzione è durata davvero poco, anche se alla fine ha svelato anche dei pezzi di trama dove al centro vediamo il Dr. Hedo, uno dei villain principali della saga affrontata attualmente nel manga.

Da come avete letto dal titolo in questo articolo parliamo del nuovo volume in uscita in Giappone, il 21, dove come sempre all’interno ci saranno quattro nuovi capitoli usciti in precedenza sulla rivista Shonen Jump. Il tankobon uscirà in territorio nipponico il 4 agosto e conterrà all’interno i capitoli dall’89 al 92, concludendo così la storia con al centro Goten e Trunks appena descritta.

Su @DbsHype possiamo ammirare la copertina pubblicata da Shueisha, dove al centro possiamo ammirare un piccolo riassunto di quello che vedremo all’interno del volume. Qui potete vedere il post completo, rappresentante la cover con al centro Goten e Trunks, insieme ad altri personaggi.

Dragon Ball Super 21: un primo sguardo alla cover del nuovo volume

Sulla sinistra dell’immagine abbiamo la colonna descrittiva mentre al centro vediamo la bellissima illustrazione raffigurante i protagonisti, con un accenno di personaggi secondari dietro di loro. Se non lo sapevate la saga in questione fa da preludio a quella principale, attualmente leggibile in simulcast sull’app MANGA Plus.

Al momento non sappiamo ancora quando uscirà in Italia questo volume, ma come sempre Star Comics farà la sua parte a proposito delle varie uscite in volume, aspettando anche l’inizio in Italia della nota saga al momento serializzata solo sulla rivista nipponica.

Fonte Twitter