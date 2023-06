Un "first look" al manga

L’anime di Naruto ha ormai compiuto 20 anni e ovviamente la produzione sta festeggiando nel migliore dei modi, con eventi, sondaggi, manga spin-off, progetti anime e davvero tanto altro.

Uno dei progetti più interessanti è sicuramente la pubblicazione della storia dedicata a Minato, padre di Naruto, che vedrà il ritorno dell’autore principale sulla nota rivista Shonen Jump, dove Kishimoto è ormai assente da sette anni. In tutto questo tempo l’autore ha solo supervisionato dei progetti, ma non ha mai scritto né disegnato nulla al riguardo.

Dopo un sondaggio riguardante il personaggio più popolare tra il pubblico è sbucato il nome del noto personaggio della mitologia di Naruto, dove nel corso del tempo ha sempre acquisito sempre più fama, fino a quando gli appassionati hanno chiesto a gran voce una storia incentrata su di lui.

Intitolato Naruto Gaiden: Uzu no Naka no Tsumujikaze (il cui titolo ufficiale in italiano deve ancora essere annunciato), il nuovo one-shot del manga di Minato Namikaze sarà di 55 pagine e uscirà sul numero del 18 luglio della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha (che, curiosamente, coincide con il 55° anniversario di Shonen Jump).

Da come potete notare la produzione ha deciso questo ritorno in pompa magna di Minato sulla nota rivista di manga shonen, per festeggiare allo stesso tempo anche i 55 anni dell’azienda, ancora oggi una delle più grandi per quanto riguarda la pubblicazione di questo genere di storie.

Naruto: ecco un primo sguardo al manga spin-off su Minato

Come leggiamo su Comic Book l’editore ha mostrato una prima immagine del manga, dove al centro possiamo ammirare Minato in tutto il suo splendore, disegnato ancora una volta dall’autore originale Masashi Kishimoto. La foto in alto è stata disegnata dall’autore stesso e lo stile dell’immagine dovrebbe essere quello usato nella storia one-shot.

La serie sequel Boruto: Naruto Next Generations è al momento la storia principale dove gli eventi di Naruto si susseguono. Cosa ne pensate di questo one-shot?

Fonte Comic Book