Naruto: il progetto anime speciale della serie potrebbe avere una data di uscita

Naruto è tra i manga shonen più famosi e amati di sempre e uno dei successi più importanti di Shueisha. Scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, le vicende del ninja biondo si sono concluse nel 2014. E successivamente la serie ha avuto seguito con il sequel incentrato su suo figlio, intitolato Boruto: Naruto Next Generations. Al momento sia il manga che l’anime di Boruto sono in pausa.

Con il presente articolo vogliamo riportare che secondo dei rumors un nuovo progetto sarà presto pubblicato. Le informazioni provengono da un recente promo di Naruto in Giappone. Shueisha ha infatti condiviso un annuncio speciale con l’obiettivo di celebrare per onorare il 20° anniversario del franchise. In questo modo, quindi, tutti i fan sono venuti a conoscenza dello speciale progetto anime di Naruto. E pare che la data di uscita sarà prevista per autunno 2023. Ricordiamo che ci saranno quattro episodi speciali sulla serie shonen.

Secondo questo annuncio, il progetto speciale di Naruto dovrebbe debuttare il 3 settembre. Non ci sono, al momento, ulteriori informazioni né sul periodo di uscita ne sulla piattaforma di rilascio di questi quattro episodi speciali, ma continuate a seguirci per ricevere ulteriori informazioni. Questa uscita segnerà per la prima volta il ritorno di Naruto, dopo la conclusione di Shippuden, senza avere nulla a che fare con Boruto. Quindi tutti i fan sono ansiosi di scoprire cosa Shueisha e Studio Pierrot avranno in serbo per loro.

Purtroppo, non abbiamo molte informazioni da poter condividere sul progetto animato. Alcuni appassionati della serie sono ansiosi di rivisitare i giorni iniziali di Naruto prima che Sasuke lasciasse il Villaggio della Foglia. Altri vorrebbero poter vedere un approfondimento del rapporto tra Naruto e Boruto e altri ancora hanno mostrato interesse verso i membri dell’Akatsuki. Se il progetto anime dovesse iniziare questo settembre, bisogna aspettare solo che passi l’estate prima di poter scoprire i contenuti di questi quattro episodi.

Ricordiamo anche che ci sarà anche un altro evento celebrativo al quale i fan non mancheranno. Stiamo parlando di uno speciale one-shot, annunciato come NARUTOP99 durante il Jumo Festa. Parliamo di un progetto che ha concesso ai fan di votare una volta al giorno per un mese il loro personaggio preferito. Quello che avrebbe ottenuto più voti sarebbe stato il protagonista del one shot. E Minato si è aggiudicato la maggioranza e ora Kishimoto in persona sta lavorando al one shot.

Fonte – Comicbook