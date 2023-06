Tra le uscite Planet Manga del 29 giugno 2023 si segnalane le nuove uscite di True Beauty e Kei X Yaku: Dangerous Buddy. Inoltre escono in una soluzione unica, completa di cofanetto, i sei volumi di Run With The Wind, l’adattamento del romanzo di Shon Mura firmato da Sorata Anno.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 29 giugno 2023, ricordandovi anche le prime anticipazioni sulla seconda parte dell’anime di Bleach.

Le uscite Planet Manga del 29 giugno 2023

Run With the Wind

Cofanetto

42,00 €

IN UN’UNICA SOLUZIONE, I SEI VOLUMI DEL MANGA DI SORATA UNNO, ADATTAMENTO DELLO SPLENDIDO ROMANZO DI SHION MIURA VINCITORE DEL PREMIO NAOKI

La passione per la corsa, il valore dell’impegno, l’amicizia fra dieci ragazzi che cresce grazie alla gioia di condividere un sogno in uno dei manga sportivi più belli degli ultimi anni.

Run With the Wind 1

7,00 €

Una serie in grado di accendere anche nel lettore più sedentario la passione per lo sport. Un ragazzo mette insieme una squadra inseguendo un sogno impossibile: vincere la staffetta su strada Ekiden di Hakone, uno dei più prestigiosi eventi sportivi nipponici.

Run With the Wind 2

7,00 €

Dieci ragazzi vogliono partecipare all’Ekiden di Hakone. Un universitario fuori forma, un lettore di manga, un altro che pensa solo alla carriera… come potranno affrontare il carico di fatica della corsa a livello agonistico?

Run With the Wind 3

7,00 €

Kakeru Kurahara e compagni partecipano a gare di corsa allenandosi per l’Ekiden di Hakone. Alcuni sono soddisfatti del percorso intrapreso, ma Kakeru si rende conto che i suoi tempi non migliorano quanto vorrebbe…

Run With the Wind 4

7,00 €

Il ritorno in pista di Haiji Kiyose suscita scalpore. Intanto la squadra dei dieci partecipa alla gara per qualificarsi all’Ekiden di Hakone. Dopo aver sperimentato la gioia di condividere un sogno, i ragazzi temono di fallire.

Run With the Wind 5

7,00 €

Per i ragazzi allenati da Haiji Kiyose è giunto il momento della verità. Gli allenamenti massacranti, i litigi, i sacrifici, i ripensamenti… Tutto questo sarà servito a compiere il miracolo di partecipare all’Ekiden di Hakone?

Run With the Wind 6

7,00 €

Kakeru ha sempre corso per se stesso. Adesso per la prima volta correrà per un altro. Più veloce del vento, senza fermarsi. Un finale vibrante e denso di emozioni che vola dritto al cuore. Impossibile staccare gli occhi dalla pagina.

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 2

7,00 €

AMORE E SETE DI GIUSTIZIA

Il mistero della scomparsa dell’agente Rion si infittisce! Ma come si lega a cinque influenti figure che vent’anni fa frequentavano le scuole medie? Per Ichiro e Shiro è ormai troppo tardi per tornare indietro!

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 4

12,90 €

CONTINUANO I PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Tornano le vicende di Miki e Yu nella nuova edizione riveduta e corretta con pagine a colori inedite in Italia. La storia sul padre di Yu si dipana, mentre il sempre irruento Ginta scopre di essere di nuovo innamorato di una persona forse irraggiungibile.

Seraph of the End 7

Arashi 14

5,20 €

La squadra di Shinoa è stata chiamata al fronte di Nagoya, sotto il comando del tenente colonnello Guren. Yuichiro e gli altri dovranno affrontare i vampiri nobili, ma, prima, dovranno imparare a collaborare con le altre squadre e rendersi conto che la posta in palio è la sopravvivenza non solo dei compagni, ma dell’umanità intera.

Seraph of the End 11

Arashi 18

5,20 €

Si compiono le sorti della lunga battaglia di Nagoya: il generale Kureto Hiiragi scende in campo determinato a estirpare i vampiri dal mondo e pronto a sacrificare la Compagnia Demoniaca della Luna. Il tabù dell’esperimento “Seraph of the End” sta per essere di nuovo infranto…

Sidooh 16

7,00 €

A Kyoto infuria la battaglia. Fazioni si contrappongono in un conflitto che ha come posta in gioco il futuro del Giappone. La Nuova Armata Scelta si è alleata con l’Armata Bianca e ora per Gentaro e Shotaro è giunto il momento di affilare le proprie spade per consumare la vendetta contro Rugi e difendere l’onore del bushido, la “via del guerriero”. Non perdete il nuovo capitolo del capolavoro di Tsutomu Takahashi!

Soil 1

7,00 €

Un’inspiegabile sparizione. Una cittadina in cui a è ciò che sembra. Due detective nel cuore di Soil New Town. Un mistero apparentemente inspiegabile!

Soil 6

7,00 €

Soil New Town. Una cittadina come tante. Ma è solo apparenza, una maschera che nasconde la follia, l’inganno e un mistero che va oltre i confini della razionalità. La scomparsa della famiglia Suzushiro ha scatenato una reazione a catena che sta fagocitando tutti i suoi abitanti e non solo. Nuovi tasselli di questo intricato puzzle continuano a spuntare fuori… ma chi riuscirà a capirne il giusto incastro?

Soil 7

7,00 €

Ormai Soil New Town è una città racchiusa nei suoi enigmi, nei suoi misteri e nella sua follia, alla mercé dell’ignoto. I detective Yokoi e Onoda brancolano nel buio, in un’oscurità che nasconde qualcosa… che bisbiglia ai suoi abitanti parole sinistre. CHE COSA STA SUCCEDENDO A SOIL?

Soil 8

7,00 €

Una cupola di mistero ha avvolto Soil e i suoi abitanti. La città è isolata, ingabbiata nel suo delirio, confinata in una bolla i cui confini sono impenetrabili. L’agente Onoda e il sergente Yokoi sono alla ricerca di risposte, ma una profonda crepa si è aperta in quella cittadina, e tutto vacilla. È l’inizio della fine.

Soil 9

7,00 €

Gli enigmi legati a questa cittadina misteriosa cominciano a diradarsi e le risposte iniziano a svelarsi come fulmini a ciel sereno. Ma il cielo sopra Soil New Town non è sereno, non lo è mai stato, e il tuono che segue il lampo fa sussultare, tremare e pensare. Una tempesta sta per scatenarsi su Soil, con nuvole cariche di rivelazioni sconvolgenti.

Soil 10

7,00 €

Ci sono città che custodiscono un segreto: come Twin Peaks che nasconde l’assassino di Laura Palmer o come Hawkins nell’Indiana, in cui “il sottosopra” prende il sopravvento sulla realtà e strane cose cominciano a comparire. Soil fa parte di questa piccola mappa di bizzarri luoghi, in cui tutto può accadere… Siamo all’epilogo, il puzzle di questa storia straordinaria sta per essere completato verso il disvelamento finale!

Soil 11

7,00 €

Questa è la fine. L’ultimo capitolo è pronto per essere svelato e le domande avranno una risposta, gli enigmi saranno risolti, il puzzle sarà completato… o forse no? Il gran finale vi attende tra le strade di Soil New Town, tra le vie di questa cittadina popolata da sogni e incubi dove la verità gioca a nascondino. E chi conta è Atsushi Kaneko.

Spriggan + Booklet Cofanetto

30,00 €

I VOLUMI CONCLUSIVI

Un cofanetto contenente la terza tranche di volumetti della serie (nn. 9/11) e un booklet inedito in Italia disponibile solo nel cofanetto. Due nuove missioni: in entrambe, Yu Ominae dovrà riuscire a fermare i soldati americani del Machiner’s Platoon.

Spriggan 9

7,50 €

LA CULTURA DEI NATIVI AMERICANI È TUTTORA AVVOLTA NEL MISTERO

Secondo la Lastra delle Profezie, quando verrà celebrato l’ultimo rito, la civiltà dei visi pallidi verrà distrutta. Per impedirlo, le più grandi nazioni occidentali scatenano i loro contingenti. Gli Spriggan non resteranno a guardare…

Spriggan 10

7,50 €

LA PIETRA DEL SAGGIO È INDISPENSABILE PER SINTETIZZARE L’ORICALCO

Yu, Jean e il Dottore devono riuscire a impedire che le miniere sotto il controllo dell’Arcam siano prese d’assalto da misteriosi aggressori. Purtroppo, i conflitti interni alla Fondazione non rendono semplice la missione…

Spriggan 11

7,50 €

I VERTICI DELLA FONDAZIONE ARCAM INTENDONO SFRUTTARE IL POTERE DI GAIA

Yu Ominae e gli Spriggan ribelli sono pronti allo scontro totale per neutralizzarli e impedire che assumano il controllo del pianeta. Prima, però, dovranno occuparsi della Trident e dei Cosmos, appena arrivati in Giappone…

True Beauty 3

14,90 €

COS’È SUCCESSO FRA SUHO E SEOJUN?

Qualcosa li ha allontanati e ora si detestano.

Forse nel loro passato c’è un evento troppo doloroso da dimenticare? Nel frattempo, Jugyeong aiuta Gowoon per le prove del musical sfruttando qualche “trucchetto” per conquistare il pubblico…

Vagabond Deluxe 25

7,00 €

Musashi Miyamoto e Denshichiro Yoshioka sono uno davanti all’altro. Il duello tanto atteso è iniziato. Come sappiamo, sarà Musashi a vincere. La Yoshioka ha quindi perso entrambi gli eredi, prima il padrone Seijyuro, e ora suo fratello Denshichiro. Chi diventerà la nuova guida di questa grandiosa scuola di spada? In fumetteria e online

Vagabond Deluxe 26

7,00 €

Inizia la guerra: Musashi contro oltre settanta persone, distribuite in un’area molto ampia, al tempio Ichijo. Come un fiume in piena, Musashi travolge ogni essere umano che voglia sfidarlo. Un colpo dietro l’altro, uccisione dopo uccisione, il campo si riempie di cadaveri e corvi.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1

Manga Hero 35

5,20 €

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…