Bleach: prime anticipazioni del primo episodio della parte 2 dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è ormai prossimo a fare il suo tanto atteso ritorno sul piccolo schermo. Infatti, dopo mesi di attesa, lo studio di animazione giapponese Pierrot, siglerà il ritorno di Ichigo Kurosaki l’8 luglio. Quindi significa che il programma degli anime che saranno rilasciati quest’estate includerà l’adattamento anime del manga scritto e disegnato da Tite Kubo.

Chiaramente tutti gli occhi dei fan sono puntati sulla seconda parte dell’arco de La guerra dei Mille Anni. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del primo episodio della seconda parte dell’anime, intitolato “La separazione“.

L’aggiornamento arriva direttamente dallo Studio Pierrot, con lo studio di animazione che ha pubblicato nuove foto dalla nuova premiere di Bleach. A condividere le prime immagini del primo episodio ci pensa l’insider animetv_jp. E tutti coloro che sono incuriositi e vogliono darci un’occhiata anzitempo, possono cliccare su questo link.

Le immagini che si possono guardare seguendo il link, mostrano tutti. a partire da Yhwach a Ichigo fino a Uryu. Tutti i fan hanno modo di poter rivedere un numero di mietitori di anime leggendari dallo stesso ed esatto punto in cui la prima parte di Bleach si è conclusa. Tutti i fan nella seconda parte vedranno la gang combattere per davvero quest’estate, quindi saranno tante le novità per cui prepararsi. In merito a questo, ricordiamo che recentemente abbiamo riportato una confessione di Kubo. Il mangaka, infatti, aveva anticipato che il secondo cours dell’anime avrebbe introdotto uno scontro inedito mai visto nel manga.

Dopotutto, Bleach: La Guerra dei Mille Anni tornerà sul piccolo schermo tra circa due settimane. Ricordiamo che, esattamente come la prima parte, l’anime sarà disponibile sottotitolato in italiano su Disney+. Bleach è tornato sul piccolo schermo dopo 10 anni dall’ultimo arco narrativo. Questo è accaduto in occasione del ventesimo anniversario dell’opera. Questi per celebrare tale evento, arrivò l’inaspettato annuncio del ritorno dell’anime, che avrebbe ricoperto i volumi del manga non ancora adattati. La prima parte è stata trasmesso dal 10 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022, e dal 6 luglio toccherà alla seconda parte.

Fonte -Comicbook