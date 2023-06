Dragon Ball: Akira Toriyama torna a disegnare Goku per un suo vecchio editor, accendendo nel pubblico un momento di nostalgia non indifferente, data la sua “pensione” per quanto riguarda i disegni delle sue storie; infatti in Dragon Ball Super cura solamente la scrittura e la supervisione del manga, lasciando a Toyotaro i disegni.

Ovviamente la supervisione totale di Dragon Ball Super è sua, solo che il suoi lettori non possono più godere delle incredibili tavole di uno dei battle shonen più influenti di sempre da un tasso longevo di tempo ormai, quindi è sempre bello ammirare il sensei all’opera.

Come anticipato il disegno di Goku per mano di Toriyama è stato fatto per una cover di un libro pubblicato da un suo vecchio editor, ovvero Kazuhiko Torishima. Il titolo, “Dr. Mashirito’s Mightiest Manga Techniques” (Dr.マシリトの最強漫画術), mostra il cattivo alter ego di Torishima, Mashirito, alle prese con Goku.

Kazuhiko Torishima avrà pubblica sulla rivista Saikyo Jump una nuova serie: “Dr Mashirito’s Mightiest Manga Techniques” (Dr.マシリトの最強漫画術), dove fornirà consigli ai lettori che aspirano a diventare mangaka, racconti sulla sua carriera di editor in un Manga corner e il primo capitolo sarà un omaggio alla scrittrice Dai Riko Sanjo.

Insieme all’annuncio ci è stato fornito un nuovo artwork del cattivo respingente preferito da tutti: Dr. Mashirito di Akihiro Kikuchi, appunto dove combatte contro uno dei personaggi più celebri di sempre, Goku. Il post è stato pubblicato da @Herms98.

Dragon Ball: Akira Toriyama torna a disegnare Goku, per un suo vecchio editor

La cover visibile qui mostra il Dr. Mashirito (villain di Dr. Slupm e Arale) che combatte contro il piccolo Goku, con un’impostazione degna delle vecchie tavole di Toriyama dove la vivacità del colore è sempre ben presente, in un testo positivo dove l’autore dona dei consigli alle prossime generazioni di mangaka. Cosa ne pensate?

Fonte Twitter