Dragon Ball Super 94, Gohan vs Gamma: le pagine a confronto con il film

Dragon Ball Super ha mostrato finalmente il suo nuovo capitolo, disponibile come sempre all’interno dell’app ufficiale di Shueisha MangaPlus. Uscito il 20 giugno fin dalle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere la presenza di Pan, oltre quella di Piccolo e Gohan, come ben sapete al centro di questa saga.

Il sempreverde profilo @SupaChronicles ha messo in risalto alcune pagine del capitolo discusso in questa sede, paragonando queste ultime alle scene del lungometraggio DBS: Super Hero, film da cui l’arco narrativo in questione è tratto.

Da come potevamo immaginare abbiamo letteralmente la trasposizione delle sequenze viste nel film, anche se parliamo di un medium diverso, spesso e volentieri adattato per creare una sorta di timeline tra anime e film. Qui è possibile visionare il post, donando uno sguardo alla quasi totale uguaglianza di manga e anime.

Il capitolo, dopo un focus sull’allenamento di Goku, Vegeta e Broly, dove quest’ultimo potrebbe essere l’arma vincente per sconfiggere Black Freezer, la narrazione si sposta ancora una volta sui veri protagonisti della storia, al momento alle prese con la minaccia di Gamma 1 e Gamma 2, in vista della rivelazione di Cell Max.

Dragon Ball Super 94, Gohan vs Gamma: le pagine a confronto del manga con il film DBS: SUPER HERO

Da come potevamo già percepire la saga mostrata nel manga era simile se non uguale a quella vista nel lungometraggio, quindi a rigor di logica era anche complesso mettere all’interno di essa degli eventi inediti, anche se alla fine gli autori stanno cercando comunque di farlo.

Fatto sta che lo scontro di Gohan con gli Andoridi è uguale identico alle scene viste nella pellicola, viste che anche le impostazioni del disegno e quant’altro ricalcano le scene così come sono state mostrate nell’ultimo film del franchise. Voi avete letto l’ultimo capitolo? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte Twitter