One Piece – 10 personaggi che meriterebbero uno spin-off

Nel corso degli anni One Piece ha introdotto un altissimo numero di personaggi e poiché il manga è ancora in corso, Eiichiro Oda ha già dimostrato di avere altre identità da rivelare. One Piece è in corso da 26 anni e chiaramente i personaggi che hanno goduto di maggiore spazio nelle pagine del manga sono quelli principali. Ma paradossalmente quelli che hanno fatto presa su moltissimi lettori sono quelli che compaiono di meno. Basti notare che Oda ha concluso l’anno scorso il lunghissimo arco di Wano, tenendo fuori dai radar tantissimi personaggi dei quali si sa tutt’ora poco o nulla.

Solitamente nelle serie shonen e seinen si è soliti scrivere degli spin-off incentrati su personaggi secondari, comunque molto amati dagli appassionati. Un esempio è il manga Vigilante: My Hero Academia Illegals, che si concentra sulle vicende di Koichi. E con la presente discussione vogliamo individuare 10 personaggi di One Piece che meriterebbero uno spin-off.

10) ORSO BARTHOLOMEW

In questa lista è giusto che rientri Kuma, del quale sappiamo solo che era un membro della Flotta dei Sette e che in passato ha avuto una connessione con la ciurma di Cappello di Paglia. Questo perché ha fatto precedentemente parte dell’Armata Rivoluzionaria guidata proprio dal padre di Rufy, ossia Dragon. Bartholomew Kuma era noto come “Il Tiranno”, in quanto Re di Sorbet e ha mangiato il Frutto del Diavolo Pad Pad di tipo Paramisha. Alla fine di questo personaggio emblematico sappiamo quanto riportato e solo nell’ultimo arco della serie si è scoperto essere il padre di Bonney. Inoltre la persona che lo ha trasformato in cyborg è stato Vegapunk, il quale non ha fatto altro che eseguire i desideri di Kuma. Ci sono ancora diversi punti interrogativi in sospeso su questo personaggio, quindi sarebbe interessante avere delle risposte.

9) DRACULE MIHAWK

Mihawk è lo spadaccino più forte del mondo in One Piece. Si tratta dell’obiettivo finale di Zoro e sicuramente l’ultimo avversario, contro il quale potrà capire se sarà diventato più forte dell’ex componente della Flotta dei Sette. La prima volta che i fan hanno visto questo personaggio è stato durante il Baratie, dove ha combattuto e sconfitto Zoro senza problemi. Attualmente ha fondato con Crocodile la Cross Guild, di cui Buggy è erroneamente considerato il fondatore e capo di questa organizzazione. Fondamentalmente non si sa nulla sul passato di questo personaggio e sicuramente sarebbe interessante vedere uno spin-off su Mihawk.

8) MONKEY D. DRAGON

Dragon è il padre di Rufy e apparentemente non è interessato alle gesta di suo figlio. Tuttavia parliamo di uno dei personaggi più assenti rispetto a molti di quelli menzionati e che menzioneremo in questa lista, ma nonostante questo, il legame con il protagonista principale e il fatto di essere il comandante dell’Armata Rivoluzionaria, lo pone su un livello di importanza particolare. Sappiamo anche che ama la libertà e ha fede nel destino. Non ama la guerra, ma la considera come un modo per raggiungere la pace. Prende molto sul serio quella che la sua organizzazione sta portando avanti contro il Governo Mondiale e ricorda spesso ai suoi subordinati che sarà lunga e difficile. Ma non ci sono altre informazioni e sarebbe quasi d’obbligo uno spin-off su Dragon, soprattutto per conoscere eventualmente la mamma di Rufy.

7) RAYLEIGH

Definito il Re Oscuro, è il vice-capitano del Re di Pirati, Gold Roger. Solo questo può bastare per motivare il motivo per cui sarebbe interessante vedere una parte della sua vita da pirata a bordo della Oro Jackson. Una volta conclusa la sua carriera da pirata, è diventato uno dei più abili artigiani del rivestimento dell’arcipelago Sabaody. Ed è proprio qui che Rufy e la sua ciurma incontrano questo personaggio incredibile. Sarà poi lui a prendere Rufy sotto la sua ala e a insegnargli in controllo dell’Haki. Quello che più incuriosisce di questo personaggio è vederlo in azione nel fiore degli anni e il suo rapporto con Roger e i suoi compagni.

6) TRAFALGAR LAW

Quando Law debutta nel manga, è già un pirata che si è fatto un nome in quanto una delle 11 supernove, ossia pirati di nuova generazione che hanno sulla propria testa una taglia superiore a 100.000.000 già prima di entrare nel Nuovo Mondo. Inizialmente ostile nei confronti di Rufy, in seguito nasce tra loro un’alleanza altalenante ma comunque rispettosa, già da Dress Rosa. Durante l’arco di Wano si scopre che anche lui porta la volontà della “D” e quindi meriterebbe uno spin-off per approfondire la sua storia passata.

5) BARBABIANCA

Si tratta di una delle leggende della pirateria di One Piece. Edward Newgate era il capitano dei Pirati di Barbabianca ed era considerato l’uomo più forte del mondo. È stato uno dei quattro imperatori del Nuovo Mondo fino a quando non ha perso la vita durante la guerra per la supremazia. Nel corso della sua lunghissima carriera da pirata ha affrontato tantissimi pirati incredibili, proprio come Roger diverse volte, tenendogli testa. Uno spin-off su questa leggenda dei mari del manga scritto e disegnato da Oda, catturerebbe l’attenzione di tutti i lettori.

4) PORTUGUESE D. ACE

Si tratta del figlio di Roger e del fratello maggiore, anche se non di sangue, di Rufy. La sua morte nel manga, è uno dei momenti più devastanti e strazianti di sempre, soprattutto perché molto vicino al protagonista. Condannato a morte a Marineford, dopo che Barbanera lo aveva consegnato alla Marina, riesce a liberarsi ma alla fine per proteggere Rufy dall’attacco di Akainu, perde la vita inevitabilmente. Attraverso un flashback abbiamo conosciuto una parte del suo passato, ma essendo tra i personaggi più amati della serie sarebbe interessanti leggere uno spin-off.

3) MONKEY D. GARP

Si tratta del vice ammiraglio della Marina ed è il padre di Dragon e il nonno di Monkey D. Rufy. Viene considerato l’eroe della Marina e sarebbe interessante leggere una storia interamente dedicata a uno degli uomini più potenti di sempre che ha sempre tenuto testa a Roger senza mai mancargli di rispetto. Somiglia tantissimo a Rufy anche in alcuni aspetti della personalità. Infatti, come suo nipote è impulsivo, irruento e soffre di narcolessia. È una persona eccentrica che spesso agisce in maniera sconsiderata.

2) SHANKS IL ROSSO

Shanks è uno dei quattro Imperatori del Mare e probabilmente il più potente attualmente, nonché quello con le probabilità più alte a trovare il One Piece. Ma questo personaggio è famoso per essere poco presente e comparire nei momenti più delicati del manga. Sappiamo che ha viaggiato con Roger quando era un ragazzino, ma uno spin-off sulle sue orgini, sulla sua crescita, sulle relazioni con gli altri pirati e sui suoi obiettivi è più che necessario.

1) GOL D. ROGER

Roger è colui che ha dato il via all’era della pirateria. Ha spinto i più ambiziosi a trovare il One Piece, confermando la sua esistenza ma oltre questo e diverse testimonianze sulla sua personalità e la sua forza, sappiamo ben poco. Sarebbe necessario uno spin-off sul Re dei Pirati e approfondire alcune delle sue avventure più importanti e pericolose.