One Piece: l’anime anticipa la battaglia tra Big Mom contro Kidd e Law

L’anime di One Piece è ormai entrato nel forte e impattante climax di Wano da un tasso considerevole di tempo, e dopo alcune pause abbiamo finalmente in versione animata dello scontro decisivo tra Law e Kidd, i pirati della nuova generazione che stanno dando del filo da torcere a quelli della vecchia.

Mancando poco all’evento più atteso degli utlimi mesi, Toei Animation ha deciso di gestire anche gli altri combattimenti spettacolari di questa immersiva saga, dove anche Zoro e Sanji hanno dimostrato il loro valore, affrontando e sconfiggendo degli avversari davvero temibili e dalla potenza incontrollata.

Detto questo nel prossimo episodio della serie, come leggiamo su Comic Book, avremo modo di vedere l’epica battaglia tra Big Mom e Kidd e Law, dove come ben sappiamo vedremo anche la caduta di questo temibile Yonko, insieme a quella di Kaido per mano di Luffy.

L’episodio 1066 di One Piece si intitola “Arriva l’atto principale! Potenti tecniche di onde d’urto e magnetismo!” e il promo dell’episodio lo anticipa così: “Kid e Law cercano di non farsi inghiottire dalla forza devastante di Big Mom. Gli spiriti dal cuore impavido di questi pirati superano di gran lunga l’orgoglio e la tenacia dell’Imperatore del Mare!

Ora è il momento per la nuova generazione di finirla”. Sembra quindi che la fine della lotta contro Big Mom si stia avvicinando, mentre Law e Kid fanno del loro meglio per abbatterla e porre fine alla tirannia.

L’arco di Wano al momento è uno dei più amati dal pubblico, non solo per la trasformazione di Luffy, ma anche per questi scontri, queste ardenti battaglie, alla fine sempre e solo focalizzate sullo spettacolo e il miglioramento delle abilità dei protagonisti. Cosa ne dite di questa trasposizione? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book