Il live action Netflix di One Piece si è finalmente mostrato al suo pubblico, rivelando a esso un teaser trailer che ha donato una panoramica generale su quello presente all’interno della nuova serie TV, lasciando interdetti gran parte degli appassionati, vista anche la presenza di Eiichiro Oda.

Con One Piece – Netflix: 5 elementi che convincono nel teaser trailer non vogliamo elogiare la serie sia chiaro, ma rimarremo neutri per il semplice fatto che il prodotto non è ancora uscito, quindi anche per questo non sono presenti estremi per giudicare in maniera completa tale live action, quindi per questo saremo imparziali e oggettivi.

Che ci vogliate credere o meno però, il primo teaser ha mostrato degli elementi davvero interessanti nella produzione, che saranno evidenziati proprio all’interno di questo articolo.

La clip pubblicata 3 giorni fa da Netflix ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni, giusto per ricordare di come il prodotto sarà visto sicuramente dal pubblico e quindi per questo vogliamo donare altri motivi a chi è ancora restio nel dare una possibilità a questo prodotto costato tempo e denaro a migliaia di persone.

Detto questo non stiamo giudicando la serie, ma solamente quanto visto nel trailer, data l’uscita fissata al momento per il 31 agosto, data in cui veramente potremmo saperne di più e dire la nostra in maniera più completa possibile.

One Piece – Netflix: 5 elementi che convincono nel teaser trailer

Luffy (Iñaki Godoy) I restanti quattro dei Mugiwara La ricostruzione fedele del manga/anime Potenziale ottimo doppiaggio in italiano La Going Marry

La Going Marry

La Going Marry sembra essere davvero una buona ricostruzione all’interno del trailer, nonostante alcuni elementi che purtroppo non possono essere aggiustati, vista la sua natura appartenente al mondo dei manga e degli anime.

Potrebbe stonare la nave mostrata in “real life” ma a primo impatto si presenta come uno degli elementi più interessanti del trailer, al momento uno dei più discussi dagli appassionati del medium nipponico.

Potenziale ottimo doppiaggio in italiano

Anche se gli appassionati lo guarderanno probabilmente in lingua originale, possiamo accertare il doppiaggio in italiano come un punto di forza del trailer, dove anche l’adattamento (nonostante siano due cose separate) giocherà un ruolo fondamentale.

La presenza del doppiaggio in italiano di qualità come punto di forza può anche sembrare una scelta scontata, ma se ci pensiamo bene non è facile, o sempre possibile, vedere un buon livello di doppiaggio in italiano, quindi senza dubbio quest’ultimo entra in questa top 5.

La ricostruzione fedele del manga/anime – One Piece – Netflix: 5 elementi che convincono nel teaser trailer

Molti fan hanno detto di non aver visto la presenza di Oda nel trailer (calcando ancora una volta che non abbiamo visto ancora la serie per giudicare questo aspetto ndr), ma se studiate per bene i frame (anche se i fan datati hanno notato tutto al primo sguardo) potete notare una perfetta ricostruzione delle tavole, e senza Oda questo non sarebbe stato possibile.

Ovviamente parliamo di una supervisione, e quindi non tutto è stato fatto seguendo le direttive di Oda, ma allo stesso tempo l’anima e la fedeltà della sua storia potrebbero essere fortemente presenti nel live action, nonostante dalla prima clip sono presenti numerosi difetti.

I Mugiwara

Forse il punto che ha convinto di più: il cast. Luffy, Usopp, Zoro, Sanji e Nami sono senza dubbio il punto di forza del trailer, visto il loro carisma e la loro somiglianza con i protagonisti della storia. La loro entrata in scena è davvero d’effetto e nonostante tutto gli attori sembrano essere davvero perfetti per il ruolo, sia di aspetto che per carattere.

La caratterizzazione infatti sembra essere stata costruita ad hoc sugli attori, anche se questi ultimi sembrano essere già di loro appassionati del prodotto creato da Eiichiro Oda: anche qui non ci resta che attendere la serie.

Luffy (Iñaki Godoy)

Luffy viene messo singolarmente come aspetto convincente del trailer, per il semplice fatto che non era una passeggiata scegliere con cura il protagonista, anche se Netflix sembra aver fatto un ottimo lavoro sulla costruzione del futuro Re dei pirati.

Anche qui lo stesso discorso: non solo l’aspetto di Godoy è estremamente simile a Luffy, ma anche il suo carisma sembra simile a quello del personaggio, dove convincono anche alcune espressioni dell’attore all’interno del trailer, che sembra cogliere il carattere del protagonista originale di One Piece.