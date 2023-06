One Piece – Netflix: l’interprete di Luffy e il suo entusiasmo per la serie live action

One Piece Live Action Netflix a quanto pare mostrerà a breve un primo trailer del tanto atteso e discusso prodotto ispirato alla nota opera nipponica firmata Eiichiro Oda. Per promuovere ancora una volta la serie, Netflix ha deciso di pubblicare un video dove l’interprete di Luffy Inaki Godoy riassume la serie in un video molto singolare e divertente.

L’evento TUDUM di Netflix è previsto per sabato 17 giugno e a quanto pare mostrerà delle succose informazioni al riguardo, e finalmente il pubblico avrà l’occasione di spulciare come si deve alcune sequenze della tanto attesa serie live action, in questi mesi davvero molto discussa visti i recenti insuccessi di Netflix.

Vogliamo confermarvi che non è stato ancora confermato la presenza di un trailer all’interno dell’evento, anche se vista la sua potenziale uscita nel 2023 questa ipotesi è davvero probabile, oltre che tangibile. L’account Twitter ufficiale come annunciato ha pubblicato una clip con al centro il protagonista della serie che fa un sunto del manga.

Insieme a Godoy nella serie ci sono Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. L’adattamento live-action dovrebbe seguire la storia della East Blue Saga, l’arco che ha portato Luffy a diventare il re dei pirati.

Da come avere visto l’attore parla della storia in generale, così da donare un’infarinatura a chi non ha mai visto One Piece, dando una grande mano anche a chi ha visto poche puntate anni fa, creando una nuova occasione per godersi al meglio la produzione Netflix, a quanto pare molto vicina alla sua uscita.

Cosa vi aspettate da questo live action? Riuscirà Netflix a compiere l’ardua missione? Diteci la vostra.

