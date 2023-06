Ormai il live action di One Piece è alle porte, dopo le prime immagini pubblicate e il trailer che ha messo alla luce tantissimi aspetti di questa nuova serie, che da come ben sapete adatterà la prima parte del leggendario manga creato da Eiichiro Oda, supervisore di tutta la produzione Netflix.

La serie arriverà sulla piattaforma streaming verso la fine dell’estate, precisamente il 31 agosto e da come potevamo aspettarci ha già diviso in due il pubblico, dove una parte lo ha già dato per fallito, mentre una parte lo sta anche apprezzando, anche se in entrambi i casi è ancora presto per giudicare.

Fatto sta che tra le cose meglio riuscite (tranne per alcuni dettagli ndr) troviamo la scelta del cast e della loro caratterizzazione, molto simile al character design visto nel manga originale.

One Piece – Netflix: facciamo luce sui 5 protagonisti

Forse i protagonisti sono al momento la cosa più vicina alla storia originale, dove nonostante qualche cambiamento sembrano davvero incarnare l’essenza dei personaggi, anche se in questo caso dobbiamo aspettare ancora una volta la serie completa.

Il cast principale di One Piece, che si vede nelle foto dei personaggi qui, comprende personaggi come Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp, Emily Rudd nel ruolo di Nami e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo.

Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody, Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk e altri ancora.

