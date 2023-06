Black Clover: i fan acclamano il ritorno dell’anime dopo il debutto del film

Black Clover è uno di manga shonen più amati dai fan e al momento Tabata sta lavorando all’arco conclusivo della serie. Tuttavia il 16 giugno ha debuttato sul piccolo schermo il primo film anime intitolato Black Clover: la spada dell’Imperatore magico, diretto da Ayataka Tanemura e sceneggiato da Johnny Otoda. Inizialmente la data di uscita era prevista contemporaneamente nei cinema giapponesi e su Netflix il 31 marzo, in seguito posticipata al 16 giugno successivo a causa della pandemia di COVID-19 che ha rallentato la produzione.

Quindi dopo aver visto il primo film della serie su Netflix, i fan di Black Clover vogliono sicuramente il ritorno dell’adattamento anime sul piccolo schermo. Quando la serie di 170 episodi dell’anime Black Clover si è conclusa, è stato annunciato che l’anime sarebbe continuato non con nuovi episodi, ma con il film d’esordio del franchise. Dopo una serie di ritardi, Black Clover: la spada dell’Imperatore magico ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo su Netflix. Solo che ora i fan reclamano a voce alta il ritorno dell’anime. Quindi ora c’è molto più trasporto da parte di tutti i fan.

Black Clover: Sword of the Wizard King racconta una storia non vista nell’anime o nel manga originale di Yuki Tabata. E sebbene sia una storia originale, questo rappresenta un esempio di quello che l’anime ha lasciato in ogni singolo appassionato delle vicende di Asta. Infatti l’anime di Black Clover sul piccolo schermo si è concluso con un cliffhanger che ha tenuto i fan sulle spine. Non si poteva sapere cosa sarebbe potuto accadere in seguito, e il film sta riscuotendo feedback molto importanti, al punto da spingere i fan a volere altri contenuti da poter fruire. Ci sono grandi battaglie e sviluppi importanti che Tabata ha presentato nel manga e che l’anime potrebbe adattare.

Molti appassionati sulle proprie pagine Twitter hanno mostrato il loro consenso nei confronti del film di Black Clover. L’utente animenews_news ha riportato che dal suo debutto, il film è il secondo più visto su Netflix in tutto il mondo. E sono davvero tanti i commenti positivi sulla dinamica degli scontri, del potere di Asta e della qualità della regia e delle musiche.

