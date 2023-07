Il duello – Inês Viegas Oliveira | Recensione

Un albo illustrato che si muove in un tempo indefinito e in un’atmosfera irreale. Espressione massima di bellezza ed eleganza narrativa ed illustrativa. Un capolavoro da non perdere per nessuna ragione.

Alfredo Paniconi 2023-07-01T14:00:33+02:00 Un albo illustrato che si muove in un tempo indefinito e in un’atmosfera irreale. Espressione massima di bellezza ed eleganza narrativa ed illustrativa. Un capolavoro da non perdere per nessuna ragione. Testi: Inês Viegas Oliveira Illustrazioni: Inês Viegas Oliveira Traduzione: Matteo Francini Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Poetico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 64 pp. Formato: 19,7×26,7 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2023 Prezzo: 25€

A chi non è mai capitato di avere un diverbio o un’incomprensione. Tanto tempo fa queste divergenze si risolvevano con duelli all’arma bianca o da fuoco. Il duello è un albo illustrato che inizia proprio da un incontro, o scontro, tra due contendenti. Scritto e illustrato da Inês Viegas Oliveira, tradotto da Matteo Francini e pubblicato da Edizioni Clichy nell’aprile 2023. L’edizione originale è portoghese, pubblicata da Planeta Tangerina nell’agosto 2022 con il titolo di “O duelo”.

Nella semplicità del canovaccio della storia, questo albo illustrato esprime un grandissimo potenziale dal punto di vista della narrazione per immagini. Come dice il titolo, si parla di un duello tra due contendenti. Emblematicamente, all’inizio, i due sfidanti si trovano al centro dell’apertura delle pagine perfettamente allineati sulla linea di piega. Il simbolismo di questa immagine è molto forte. Dovrebbero infatti essere due figure l’una spalle all’altra con la pistola di fronte a loro. Ma nell’immagine i due sono fusi. Come due parti della stessa unità. Non diversi, nemici e contrapposti. Ma uguali, fraterni e uniti.

La storia è narrata dalla lettera che uno dei due contendenti scrive all’altro. Questo aspetto è suggerito anche dalle due sguardie, ma si capisce bene solo nelle pagine finali. Il tutto è ambientato in un paese senza tempo e dal gusto antico. Non si sa qual è il motivo del contendere tra i due. Si sa solo come decidono di risolverlo. Per l’appunto con un duello all’ultimo sangue. Man mano che il duellante narrante si allontana, le sue parole si diradano e lasciano spazio alle immagini. Il testo si affievolisce insieme all’astio nei confronti dello sfidante. I passi aumentano e il duellante si perde nei paesaggi dove si confonde e svanisce. Come svanisce anche la sua volontà di vendetta. Alla fine rimarrà solo la maggior consapevolezza di se stesso e la volontà di riconciliazione.

Inês Viegas Oliveira è una giovanissima illustratrice portoghese al suo esordio. Incredibilmente, infatti, questa è la sua opera prima. Nulla lascia intuire che lo sia perché nelle pagine de Il duello si nota una grande padronanza nella gestione della struttura narrativa, della composizione e della tecnica illustrativa. Il testo e le immagini si compenetrano diventando un unico messaggio e in cui l’uno lascia il posto all’altro. Lo stile illustrativo è vibrante e vivo. Riesce a trasmettere perfettamente tutti i dubbi e le sensazioni che il duellante vive nel suo percorso verso la pace. Fra pagine a dominante di colori caldi e freddi, si vive insieme a lui l’altalenante sensazione del cambiare una propria idea.

Edizioni Clichy mette a segno un grande colpo portando in Italia questo piccolo gioiello dell’arte illustrata. La traduzione riesce a trasporre fedelmente il potente messaggio che questo albo veicola. Il formato del libro, più spesso rispetto alla tipologia classica dell’albo illustrato, è deliziosamente rilegato. Le illustrazioni a tutta pagina, sono cariche di colore e riescono a trasmettere bene come resa la tecnica illustrativa dell’autrice. Un libro pieno che riempie lo sguardo, gli occhi si posano sul testo con naturalezza e senza sforzo. Infine una particolare menzione alle sguardie che suggeriscono e anticipano un po’ il finale del libro.

Conclusione – Il duello

Il duello è un albo illustrato dalla grande potenza narrativa e illustrativa. Non si limita a narrare con una semplice sequenza un argomento semplice ma al tempo stesso piuttosto complesso. La narrazione trascina in maniera quasi naturale nelle altalenanti sensazioni del duellante attraverso il testo e le immagini. Un percorso che parte dalla rabbia e spirito di vendetta, fino all’emozionante epilogo di redenzione e pace. Il duello è un magnifico concentrato di tutto quello che si ricerca in un albo illustrato che voglia emozionare e far riflettere. Consigliare un albo del genere è davvero riduttivo, perché si sta parlando di un imperdibile capolavoro che farà molto parlare di sé.