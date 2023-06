Sappiamo benissimo la crescita degli anime in questo ultimo periodo e così come tutte le cose numerose nuove generazioni si approcciano a tale medium, grazie alla diffusione di prodotti sempre diversi e dalle innumerevoli piattaforma su cui guardarli.

Stando alle ultime notizie riportate da Comic Book scopriamo che la generazione Z è quella che guarda più anime ma da come potete immaginare è anche facile raggiungere un dato del genere, specie se andiamo a considerare il fatto riguardante la forte diffusione delle piattaforme in streaming.

Tale generazione è al momento quella più giovane e senza dubbio oltre i mezzi a disposizione ha anche più tempo rispetto alle persone più adulte, cosa che manca fortemente all’interno della vita di tutti noi.

Come spesso accennato gli anime hanno fatto compagnia a molti di noi durante il periodo del lockdown e una volta terminato quest’ultimo gli appassionati hanno mantenuto il ritmo, riuscendo a inserire all’interno delle loro passione il medium nipponico.

La generazione che guarda più anime è quella Z

All’interno del nuovo studio di YourDictionary tramite WordFinder 1.000 partecipanti hanno condiviso con il pubblico le loro opinioni riguardo gli anime, mostrando a quest’ultimo dei risultati interessanti.

La Gen-Z è in testa con il 69% degli intervistati che hanno dichiarato di guardare gli anime. I Millennials seguono al secondo posto con il 57%, mentre la Gen-X è terza con il 40%. Infine, i Baby Boomers hanno dichiarato di guardare anime con un sorprendente 23%, una percentuale forse più alta di quanto ci si potesse aspettare.

Le statistiche hanno poi rivelato la preferenza del pubblico per i sottotitoli quando guardano opere come Attack on Titan, Dragon Ball Z, Naruto, Death Note, Demon Slayer e Spirited Away, preferendo quindi la lingua giapponese originale andando incontro a quello che è il volere originale della produzione. Cosa ne pensate dello studio?

Fonte Comic Book