Lookism: Park Tae-joon ha subito un infortunio per i duri ritmi di lavoro

Lookism è un webtoon sudcoreano scritto e illustrato da Park Tae-joon ed è sicuramente il miglior rappresentante webtoon. Infatti è uno dei più popolari su Naver, sia in Corea del Sud che a livello internazionale. Park Tae-joon ha supervisionato il suo lavoro in modo scrupoloso, arrivando a un successo quasi immediato. Da questo si riesce a capire che l’artista di manhwa sia dedito al lavoro, forse in modo anche preoccupante. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che ha subito un infortunio a seguito dei duri ritmi di lavoro.

In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, Park ha informato tutti i fan del suo infortunio. Si scopre che l’autore soffre di una frattura alla spalla e al momento si sta curando. Al momento, non abbiamo modo di riportare se questo infortunio provocherà un ritardo nella tabella di marcia, ma i fan dovrebbero essere consapevoli della situazione.

Park ha sopportato un duro programma di lavoro da quando ha iniziato a lavorare a Lookism. Nelle sue interviste recenti, ha affermato di non prendersi una pausa dal lavoro da quasi dieci anni. L’autore di manhwa ha infatti mantenuto un ritmo costante per intrattenere i fan con i suoi capitoli settimanali. Dalla sua pubblicazione settimanalmente su Naver, che risale al 2014, Lookism ha riscosso un successo travolgente. E oltre a questo, Park ha lavorato anche ad altri progetti.

Ovviamente tutti i fan sperando che Park possa riprendersi al più presto, augurandogli il meglio. Qualsiasi infortunio è difficile da gestire quando si ha un lavoro che prevede delle scadenze, quindi si spera che Park possa riprendersi perfettamente. Purtroppo, Park non è l’unico professionista che lavora sui webcomics a subire uno stop forzato nel bel mezzo della programmazione lavorativa. All’inizio di quest’anno, un’agenzia occupazionale della Corea del Sud ha riferito che gli autori di webcomic erano 4 volte più inclini alla depressione rispetto ai loro coetanei, e questo sicuramente ha un impatto sulla salute.

Per quanto riguarda Lookism, la serie è in corso dal 2014 e ogni domenica escono nuovi capitoli. Nel 2022 la serie ha ricevuto un adattamento anime che ha debuttato su Netflix. Le vicende ruotano attorno a Park Hyung Suk, un ragazzo poco attraente e sovrappeso che viene costantemente maltrattato e malmenato dai bulli della sua scuola. Tuttavia riesce a passare da un corpo all’altro: uno grasso e brutto e l’altro in forma e bello.

Fonte – Comicbook