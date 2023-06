Tra le uscite Marvel targate Panini del 15 giugno 2023 troviamo la speciale reinterpretazione dell’universo Marvel secondo il folklore giapponese da parte di Peach Momoko, Demon Wars, oltre che a tante uscite dedicate a Spider-Man dopo il successo cinematografico di Across the Spider-Verse: continua la saga Dark Web e arrivano vari volumi speciali, tra cui Il Letale Spider-Man di Quartiere.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 15 giugno 2023.

Le uscite Marvel Panini del 15 giugno 2023

Amazing Spider-Man 20

Spider-Man 820

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #17/18

I demoni del Limbo continuano a seminare il caos a New York, nella terza parte del crossover Dark Web!

L’alleanza tra Madelyne Prior, Ben Reilly e Janine Godbe crea un nuovo incubo per Peter Parker!

Ma un aiuto per il nostro eroe arriva dal personaggio più insospettabile di tutti!

Un numero tanto agghiacciante quanto divertente!

Venom 15

Venom 73

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #15

Venom 15

Variant

Venom 73

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #15

Una storia legata a Dark Web, il Ragno-crossover del 2023!

Codex contro Bedlam: figlio contro padre!

Il ritorno un amico di Dylan Brock che pensavamo di non vedere più!

Inoltre, una coprotagonista della saga fa la sua incursione su queste pagine.

Thor 32

Thor 285

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #31

Le porte del Valhalla sono state abbattute e le anime dei suoi abitanti sono scomparse!

Chi ha avuto l’audacia di disturbare il sonno eterno dei più grandi guerrieri di Asgard?

Tocca a Thor scoprirlo, con l’aiuto di Jane Foster e Odino.

Inoltre, una storia extra con ospite Pantera Nera!

L’Invincibile Iron Man 3

Iron Man 118

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #3

Nessuno è al sicuro con Tony Stark!

Un caro amico è morto e il colpevole sembra essere proprio l’alter ego di Iron Man.

Ma chi è il vero assassino? E perché qualcuno sta cercando di incastrare Tony?

Arriva una nuova armatura per War Machine!

Hulk 14

Hulk e i Difensori 102

3,00 €

Contiene: Hulk (2021) #14

Il catastrofico finale di Hulk Planet! Titan è finalmente libero di distruggere! La personalità più oscura di Bruce Banner è in preda a una furia infinita!

La sorte del pianeta degli Hulk sembra ormai segnata!

Banner deve fare i conti con il dolore che ha inflitto al Gigante di Giada!

Quale incarnazione del mostro emergerà vincitrice?

Capitan America 11

Capitan America 159

5,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #8, Captain America: Symbol of Truth (2022) #9

Due Capitani con nuovi e vecchi alleati!

Quando gli alleati di Steve Rogers si ritrovano sparsi per il paese senza ricordare come sono arrivati lì, Capitan America chiede un favore all’unica persona che può essere d’aiuto: la mutante telepate Emma Frost!

Le certezze di Sam Wilson sui piani del Lupo Bianco vengono stravolte quando quest’ultimo scatena un nemico del passato di Nomad sui civili del Mohannda.

Inoltre, l’esordio di M.O.D.O… C.?!

Avengers 56

Avengers 160

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #65, Avengers Forever (2022) #14



Avengers 56

Variant

Avengers 160

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #65, Avengers Forever (2022) #14

L’identità di Avenger Primo, il suo passato e i suoi segreti!

Ma davanti a Destino il Pianeta Vivente…

…gli Avengers vengono messi alla prova come mai prima d’ora!

Tutto questo e molto di più nella quarta parte di Avengers Uniti!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 12

4,90 €

Contiene: Mighty Thor (2015) #7/10

La Madre di Tutti giace in fin di vita!

Gli spietati signori di Midgard in una riunione commerciale con Dario Agger.

Thor battuto dal più forte vichingo che sia mai esistito.

E l’inizio della battaglia dell’isola della Roxxon!

Amazing Spider-Man Presenta:

Dark Web – Gold Goblin

14,00 €

Contiene: Gold Goblin (2022) #1/5

Il secondo dei tre speciali legati al Ragno-crossover dell’anno!

Norman Osborn sarà stato anche redento dei suoi peccati, ma tutto ciò che ha fatto in passato resta!

Possibile che con questa nuova identità eroica possa porre rimedio a qualcuno dei suoi misfatti?

Ospiti speciali: Spider-Man, la Regina dei Goblin, Shocker e Jack Lanterna!

Il Letale Spider-Man di Quartiere: La Città dei Demoni

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Deadly Neighborhood Spider-Man (2022) #1/5

Una rivoluzionaria rivisitazione dark del Tessiragnatele!

Cos’è la scienza e cos’è la magia? Alla loro intersezione si trova il letale Spider-Man di quartiere!

In gita a Los Angeles, Peter Parker non trova gli angeli promessi, ma l’inquietante Demone Orso!

Una storia scritta dal cantante dei Black Eyed Peas e disegnata dall’artista di Spider-Man Noir!

Strange 2

Il Dr. Strange della Morte

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Strange (2022) #6/10

La Strega Suprema e il Mietitore!

Clea e Wong hanno scoperto chi è il responsabile del ritorno in versione zombi di eroi e criminali morti.

Per risolvere definitivamente il problema, però, avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile…

…compreso quello dello Stregone Supremo della Morte!

Ghost Rider 2

Paese D’Ombra

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: Ghost Rider (2022) #6/10, Ghost Rider: Vengeance Forever (2022) #1

Ghost Rider contro Wolverine!

Dopo il raduno di motociclisti a Hell’s Backbone, Logan e Johnny Blaze vengono riuniti, ma saranno nemici o alleati nella guerra contro il Paese Ombra?

Ancora provato dal periodo trascorso a Hayden’s Falls, Johnny chiede consiglio a un veggente di nome Necro il Tatuatore, che usa il suo ago per portare in superficie oscure verità sull’eredità di Ghost Rider!

Contiene un’avventura celebrativa per i cinquant’anni del personaggio!

Secret Invasion: Gli Skrull Sono Ancora Tra Noi

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Secret Invasion (2022) #1/5

L’intero Universo Marvel torna a porsi una domanda inquietante: “Di chi ti fidi?”

Maria Hill e Nick Fury stanno indagando su nuovi avvistamenti di Skrull in tutti gli Stati Uniti…

…e non gli piacerà quello che scopriranno! Ospiti d’onore gli Avengers (ma sono davvero loro?).

Una spy story scritta da Ryan North (Fantastic Four) con gli spettacolari disegni di Francesco Mobili (X-Men)!

Marvel Pride

18,00 €

Contiene: Contiene: Marvel’s Voices: Pride (2022) #1, Hulkling & Wiccan (2022) #1

L’Universo Marvel torna a celebrare il mese Pride con una raffica di storie inedite, perfette per vecchi e nuovi lettori!

Celebriamo i personaggi e gli autori LGBTQ+ con firme quali Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire), Lucas Werneck (Immortal X-Men) e Alyssa Wong (Deadpool).

Riflettori puntati su Hulkling & Wiccan, i Guardiani della Galassia e gli Young Avengers… Loki incluso!

Inoltre, il debutto nei comics di Charlie Jane Anders, pluripremiata scrittrice e attivista transgender, e del suo nuovo personaggio: la mutante Escapade!

Peter Parker & Miles Morales: Spider-Man – Doppia Dose di Guai!

11,90 €

Contiene: Peter Parker & Miles Morales: Spider-Men Double Trouble (2022) #1/4

Quando Peter Parker tratta Miles Morales come semplice spalla, il nuovo Spider-Man non è felice. Fortunatamente (o sfortunatamente?) la giornata gli darà occasione di mostrare il proprio valore!

Mysterio entra in scena con un nefasto piano in mente, e Miles avrà pane per i suoi denti!

Una divertente serie per lettori young adult con protagonisti due dei personaggi pù popolari dello Spider-Verse!

La sceneggiatrice Vita Ayala si unisce al team creativo di Spider-Man & Venom: Doppia dose di guai e Thor & Loki: Doppia dose di guai!

Demon Days

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Demon Days: X-Men 2021) #1, Demon Days: Mariko (2021) #1, Demon Days: Cursed Web (2021) #1, Demon Days: Rising Storm (2021) #1, Demon Days: Blood Feud (2022) #1, King in Black (2021) #4 (II)

IN FORMATO MANGA IL PIÙ SORPRENDENTE SUCCESSO DEL 2022

Peach Momoko mescola i personaggi Marvel con le leggende e la storia del Giappone per dare vita a un’opera straordinaria raccolta in un volume unico. Thor, Tempesta, la Vedova Nera, Venom, Wolverine e altri character vengono riplasmati per un tuffo nella mitologia nipponica.

Spider-Ham: Grandi Poteri, Nessuna Responsabilità

Marvel Scholastic

9,90 €

Contiene: Spider-Ham Great Power, No Responsibility

Una volta era un ragno senza arte né parte ma, dopo essere stato morso da una scienziata contaminata dalle radiazioni, è diventato un maiale con i poteri di ragno!

La versione irriverente di Spider-Man e di tutti i suoi amici e nemici, con più risate, più nonsense e più pizza!

Spider-Ham, identità civile Peter Porker, dovrà risolvere un grande mistero, ma senza dimenticare di pranzare come si deve pagando il meno possibile!

Mentre cercherà di rimediare a un disastro epico, troverà anche il tempo di portare avanti la sua relazione con Mary Jane Waterbuffalo?

Kang: La Saga del Conquistatore del Passato e del Futuro

45,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #19, Avengers (1963) #8, All-New, All-Different Avengers (2015) #13, Avengers (2016) #1/6, Avengers: Back to Basics (2018) #5/6, Moon Knight Annual (2019) #1, Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #1/5, Fantastic Four (2018) #35, Timeless (2021) #1

Uno sguardo alla storia di Kang!

Lo chiamano “il Conquistatore”, e non a caso: Kang è un despota che viaggia nel tempo con lo scopo di dominare il flusso temporale.

Lo vediamo combattere con gli Avengers, i Fantastici Quattro, ma non mancheranno anche Spider-Man, Rocket Raccoon, il Cavaliere Nero, Monica Rambeau e… Moon Knight!

Le storie fondamentali sul grande avversario degli eroi nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe!

Miles Morales: Spider-Man 2

Marvel Omnibus

84,00 €

Contiene: Spider-Man (2016) #1/21, Radioactive Spider-Gwen (2015) #16/18, Spider-Man (2018) #234-240, Spider-Men II (2017) #1/5, Generations: Miles Morales: SpiderMan & Peter Parker: Spider Man (2017) #1

Il secondo ciclo delle avventure dell’amichevole Spider-Man di Brooklyn!

Nuova realtà! Nuovi (e vecchi) amici! Nuovi nemici! Stessi autori!

E possono forse mancare a questa celebrazione Gwen Stacy e Peter Parker?

Le prime storie su Terra-616 del protagonista di Across the Spider Verse!

DeadPool: I Re del Suicidio

Marvel Must Have 76

15,00 €

Contiene: Deadpool: Suicide Kings (2009) #⅕

Un milione di dollari. Questa la cifra che è stata offerta a Deadpool per uccidere un allibratore.

Una missione facile, oltre che remunerativa? Non proprio, visto che ben presto Wade Wilson si trova nel mirino di Punisher.

Per sua fortuna, il Mercenario Chiacchierone ha dalla sua parte un angelo custode come Daredevil!

Spider-Man, invece, da che parte starà?

Spider-Man Noir

Marvel Must Have 75

15,00 €

Contiene: Spider-Man Noir (2009) #1/4

New York, 1933. Siamo nel pieno della Grande Depressione, e Goblin è a capo di una gang di criminali che tiene la città sotto assedio.

È qui che il giovane Peter Parker è stato cresciuto dagli zii Ben e May, due ferventi socialisti.

Il morso di un misterioso ragno mistico cambierà per sempre la vita del ragazzo, che potrà così cercare di onorare la memoria dello zio e i suoi ideali di giustizia sociale.

La prima avventura di una delle versioni alternative più amate – e senza dubbio la più cupa – di Spider-Man.

Noi Siamo gli Spider-Men

25,00 €

Contiene: Spider-Man 2099 Meets Spider-Man (1995) #1, Spider-Man 2099 (2014) #8, Web Warriors (2015) #1 (II), What The–?! (1988) #3 (I), Ultimate Civil War: Spider-Ham (2007) #1, Spider-Man Noir (2008) #2, Spider-Verse (2019) #3, #5, Astonishing Tales (2009) #3 (III), The Amazing Spider-Man (2014) #4, Ultimate Comics Spider-Man (2011) #200, Spider-Gwen: Ghost-Spider (2018) #5, Edge of Spider-Geddon (2018) #2, Vault of Spiders (2018) #1 (III), Spider-Verse Team-Up (2014) #2 (I), Spider-Man (2016) #12

Le storie che hanno ispirato il film Spider-Man: Across the Spider Verse!

Miles Morales, Spider-Gwen, Miguel O’Hara e tanti altri Spider-Men uniti contro super criminali provenienti da ogni angolo del Multiverso!

Una storia inedita di Peter Porker, lo spettacolare Spider-Ham!

320 pagine ricche di fumetti, articoli e approfondimenti su tutto lo Spider-Verse! 16 storie a opera di grandi Ragno-autori come Peter David, Dan Slott, Carmine Di Giandomenico, Sara Pichelli e molti altri!

Marauders 2

Venti di Cambiamento

Marvel Deluxe

36,00 €

Contiene: Marauders (2019) #16/27

Tutto è pronto per il Gala Infernale! Ma Emma Frost ha pensato davvero a tutto?

La nuova missione di Tempesta, l’Uomo Ghiaccio scatenato e una Kate Pryde sempre più a suo agio nel ruolo di piratessa!

Segreti, vendette, un ritorno inatteso e una missione letale a Madripoor!

Prosegue e si conclude la riproposta integrale di Marauders di Gerry Duggan, con i disegni di Stefano Caselli e Matteo Lolli!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 11

5,90 €

Contiene: una fantastica sorpresa di Spidey!