One Piece: Oda parla della serie live-action in vista del primo trailer

One Piece Netflix sta per approdare sulla piattaforma streaming nel 2023, anche se al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Nel corso dei mesi sono state pubblicate alcune immagini e nulla di più, insieme ad alcune discussioni di Eiichiro Oda sul prodotto.

Anche oggi, così come leggiamo su Comic Book l’autore di One Piece ha deciso di dire la sua ancora una volta sul prodotto live-action, in vista del primo trailer ufficiale che dovrebbe confermare anche la data di uscita ufficiale. L’aggiornamento in questione è stato pubblicato proprio da Shueisha all’interno del manga di One Piece:

“La realizzazione di questa serie in live-action è stata molto dispendiosa per tutti noi, e come accennato abbiamo dedicato anni al progetto; infatti abbiamo lavorato a quest’ultimo anche durante la realizzazione di RED e STAMPEDE. Da come potete notare, se fate bene i conti la serie in questione è in lavorazione da più di quattro anni, quindi non stiamo parlando di un prodotto abbozzato, ma anzi, è un qualcosa di una qualità elevata”.

Allo stesso tempo, nonostante sia presente Oda dietro tale progetto, il pubblico teme gravemente un altro fallimento da parte della serie Netflix, dopo quello di Death Note e Cowboy Bebop. Girato sul set di Città del Capo, in Sudafrica questo live-action non ha ancora pubblicato un trailer, anche se quest’ultimo dovrebbe arrivare a breve.

Il 17 giugno, infatti, è in programma l’evento Netflix Tudum, che sarà trasmesso in livestreaming a livello globale mentre si svolge in Brasile. Questo evento ha promesso di mettere al centro proprio One Piece e forse come accennato sarà mostrato anche il primo trailer ufficiale, quindi è questione di qualche giorno.

Cosa vi aspettate, o meglio, cosa ne pensate di questo progetto live-action?

