Rick and Morty: The Anime ha una finestra di uscita

Rick e Morty avrà una trasposizione anime, così da cavalcare l’incredibile onda di successo intorno al panorama anime giapponese, con una versione diversa dell’ormai serie cult sci-fi targata Dan Harmon e Jutin Roiland.

Dall’annuncio ufficiale non abbiamo avuto più nessuna notizia al riguardo, anche se così come leggiamo su Comic Book a quanto pare la produzione sta parlando di una finestra di uscita potenziale per questo nuovo prodotto, al momento fissata per l’autunno del 2023.

L’aggiornamento arriva dalla produzione Corus Entertainment, che insieme ad Adult Swim sta lavorando al progetto in questione.

Quando Rick and Morty: The Anime è stato annunciato si parlava già di un 2023 come data di uscita potenziale e ora il tutto sembra essere confermato, anche se non abbiamo mese e giorno specifico. Dalla line up dei programmi televisivi americani possiamo leggere che l’anime è confermato per questo autunno.

Con questa news però non abbiamo altri dettagli per la diffusione ufficiale su Netflix e compagnia cantante, specie se andiamo a considerare che stiamo parlando solamente di una finestra di uscita esclusivamente americana, quindi al momento la data appena descritta non è la stessa italiana.

Prima di annunciare questa serie animata Adult Swin nel corso del 2020 e 2021 ha pubblicato circa cinque cortometraggi anime di Rick e Morty, così da sperimentare il successo e il gradimento del pubblico, che senza manco a dirlo ha apprezzato il tutto di buon gusto.

Proprio su questa scia/apprezzamento la produzione ha annunciato la collaborazione con il produttore esecutivo Maki Terashima-Furuta, che si è cimentato in questo interessante esperimento. Al momento non abbiamo niente al riguardo, se non i corti anime già usciti qualche anno fa.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci la vostra all’interno dei commenti, ricordandovi che Rick e Morty è presente sulla piattaforma streaming Netflix.

