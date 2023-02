Rick e Morty è sicuramente una delle serie più seguite degli ultimi anni, successivamente all’esplosione del prodotto dopo la “messa in onda” sulla piattaforma streaming Netflix. La serie è stata creata da Dan Harmon e Justin Roiland, quest’ultimo doppiatore originale sia di Rick che di Morty.

Roiland nel corso delle ultime settimane è sotto i riflettori per via di alcuni problemi legali legati a una sua ex-fidanzata, dove nel 2020 quest’ultima ha sporto denuncia verso di lui. Dopo una piccola “fiammata” iniziale la situazione sembrava essere stata presa sotto gamba, fino agli ultimi aggiornamenti riguardanti la sentenza.

La situazione è tornata quindi a fare capolino all’interno della vita di Justin Roiland, e ovviamente tutti i suoi collaboratori hanno deciso di troncare qualsiasi rapporto lavorativo.

Oltre Rick e Morty il doppiatore prestava la sua voce a molti programmi della Adult Swim, che dalle prossime produzioni cambieranno rotta ovviamente.

Uno dei creatori della serie di fantascienza ormai cult è stato accusato di violenza domestica e sequestro di persona verso la sua ex-fidanzata con cui l’uomo conviveva nel 2020, ovvero quando si è maturata la vicenda. Roiland si è dichiarato al momento non colpevole e la prossima sentenza dovrebbe tenersi nel mese di aprile.

Rick e Morty: Justin Roiland è fuori dalla serie cult di Adult Swim

Per preservare la loro integrità morale probabilmente, tutte le case di produzione animate con cui il doppiatore collaborava hanno deciso di tagliare i ponti con quest’ultimo e insieme alla Adult Swim è arrivata anche Hulu. Koala Man e Solar Opposites sono le serie dell’emittente in questione con cui Roiland collaborava.

Il co-creatore di Rick e Morty non ha ancora detto nulla al riguardo, e non sappiamo niente del suo pensiero per a proposito della questione; o almeno stando alle ultime fonti attendibili.

Allo stesso tempo nonostante Adult Swim abbia cacciato fuori dal progetto il doppiatore di Rick e Morty nella serie originale, non sappiamo ancora chi lo sostituirà, anche se il mondo dei social sembra avere già una risposta. Sean Kelly, un noto TikToker con 2 milioni di follower potrebbe essere il sostituito adatto.

Ci teniamo a dire che quest’ultimo presente nel video in calce non andrà a sostituire le voci originali di Rick e Morty, dato che come già accennato non abbiamo ancora nulla di ufficiale da parte di Adult Swim.

L’attore e influencer si è fatto notare dal pubblico per via delle sue ottime imitazioni dei protagonisti della serie, ricevendo anche i complimenti dallo stesso Roiland, che ha confermato il talento di Kelly nel replicare il suo lavoro. Tramite Comic Book siamo riusciti a intercettare il video in questione:

Quale sarà il futuro della serie?

Insieme a tutto questo vogliamo anche riportarvi le parole della fonte ufficiale Deadline, che conferma l’uscita dell’attore e doppiatore dalla serie che lo ha reso celebre: “Adult Swim ha concluso ufficialmente il suo rapporto lavorativo con Justin Roiland”.

Sicuramente sarà complesso trovare un sostituto, specie se consideriamo che oltre i due protagonisti il co-creatore della serie doppiava anche personaggi secondari come Mr. Meeseeks, “Ants in my Eyes Johnson”, Mr. Poopybutthole, Noob-Noob e “Mr. Always Wants To Be Hunted” e tanti altri.

Inoltre ha lavorato anche come animatore, scrittore, regista e produttore della serie. Tutto quello che sappiamo al riguardo e che Adult Swim vuole lavorare alle stagioni 7 e 8 di Rick e Morty senza Roiland, e nient è stato aggiunto al riguardo. Ovviamente nelle prossime settimane sicuramente riceveremo delle novità.

L’attore, scrittore, doppiatore e produttore ha collaborato anche con Cartoon Network, Hulu e Adult Swim appunto, mentre recentemente aveva anche messo le sue abilita all’interno del videogioco High on Life, prodotto da Squanch Games, anch’esso ripudiato dai videogiocatori dopo la presa di coscienza riguardante le gesta dell’autore.

I commenti del pubblico

In calce è possibile anche leggere alcuni commenti, pescati tramite Comic Book, del pubblico inerenti alla vicenda ampiamente discussa all’interno di questo articolo: “Ma perché chiunque si sta creando problemi a proposito di questa vicenda? Alla fine Roiland fa delle voci che sono perfettamente imitabili… i bravi professionisti sanno di certo il fatto loro, e ovviamente possono tranquillamente replicare il lavoro fatto da Roiland, quindi per favore, state zitti”.

Why is everyone losing it that RiCk & MorTy won’t be the same without JuStink Roiland?? Mf does ONE voice for every character, that is so easily imitable…good impressionists are able emulate ENTIRE PEOPLE’S speech patterns please shut up 🤣🤣🤣 — meg (@bootlegmegz) January 20, 2023

Insieme a questi commenti ne arrivano altri anche opposti ovviamente: “Onestamente basta cancellarlo e lasciare che il team faccia qualcosa di nuovo. Roiland è così radicato in “Rick & Morty” che di certo non ne sentiremo la mancanza”.



Honestly just cancel it and let the team make something new. Roiland is so entrenched in 'Rick & Morty' you'll never get the stink of it. https://t.co/C1PMRpe2Tx — Dan Hacker (@danhacker) January 24, 2023

Altri sono combattuti: “Di certo non biasimo Adult Swim per la loro linea d’azione riguardo a Roiland. Ottima scelta. Non vedo proprio come possano finire Rick & Morty senza di lui però”.



I don't blame Adult Swim for their course of action regarding Roiland. Good call. I just don't see how they can finish Rick & Morty without him. — Alex Howe (@a_rodhowe) January 24, 2023

Voi cosa ne pensate di questa vicenda?

