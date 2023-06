Dragon Ball Z ha subito nel corso della sua trasmissione tantissime censure, che spesso e volentieri hanno cambiato il volto e il tono di alcune sequenze. Chi è cresciuto negli anni ottanta, novanta e duemila sa benissimo il come gli anime venivano troncati e di come essi mutavano a seconda dei vari cambiamenti.

Oggi non andremo a parlare dell’Italia, ma dell’America e di come quest’ultima un sabato mattina ha deciso di mostrare un film della serie Dragon Ball Z completamente rivisto per il pubblico più giovane; all’epoca Dragon Ball veniva trasmesso su Funanimation.

Come sempre le parti violente e le varie nudità furono eliminate mentre insieme a queste ultime anche il concetto stesso di morte fu mutato. Infatti i personaggi che morivano non andavano incontro alla mietitrice ma semplicemente venivano spediti in un’altra dimensione (un po come fatto in Italia con Yu-Gi-Oh!).

L’inferno non c’era nella serie e il tutto veniva tradotto e mostrato ai bambini come “HFIL”, che stava per “Home For Infinite Losers” (casa per infiniti perdenti). Queste modifiche sono state poi apportate anche al film di Dragon Ball Z con protagonista Turles, insieme ad altre censure davvero consistenti che hanno cambiato il concetto di molte cose.

In una delle sequenze il villain costringe Gohan a guardare la Luna tenendogli gli occhi aperti con le dita, quindi in pratica costringendolo a compiere un azione. Per la rete questo era troppo estremo da mostrare e per questo le dita furono eliminate.

Dragon Ball Z e una delle censure più curiose di un film del franchise.

Da come vedete in alto il tutto risulta molto strano e la scena in questione è quasi innaturale, viste le forzatissime modifiche volte a rendere tutto più infantile. Purtroppo questa della censura è sempre stato un peso rilevante per il pubblico passato, visto che si oscurava il vero volto della storia.

