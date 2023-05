Dragon Ball Super introdurrà Turles nella timeline del manga?

Con le ultime manovre viste in Dragon Ball Super non è difficile speculare su un eventuale inserimento di Turles all’interno del manga, successivamente al recente disegno mensile del sensei Toyotaro. Nonostante questo non confermi niente, alcuni indizi diffusi di recente fanno pensare in maniera positiva il pubblico.

A donare questa piccola speranza è proprio l’attuale disegnatore di Dragon Ball, che ha donato al pubblico un’illustrazione con una descrizione particolare: “Come è sopravvissuto alla distruzione del pianeta Vegeta… spero che un giorno lo scopriremo.”

L’ultima frase ha ovviamente destato dei sospetti nel pubblico, così come leggiamo anche su Comic Book. L’artista si è quindi chiesto il come questo personaggio sia scampato alla distruzione del Pianeta Vegeta e come ha proseguito con la sua storia: insomma, Toyotaro è interessato a questo personaggio.

Quindi così come accaduto con Broly, anche Turles potrebbe avere la sua possibilità di inserirsi all’interno della timeline ufficiale della storia, coronando un altro sogno dei fan amanti di questo personaggio.

Magari potrebbe essere un film, magari no, sarà semplicemente una saga o assolutamente nulla. Fatto sta che il post Twitter del’artista ha suscitato parecchio interesse e allo stesso tempo ha confermato anche la curiosità verso questo intrigante personaggio altamente simile a Goku.

[Toyotarou Drew It!]

April 2023 features an illustration of Turles, the Saiyan who looks just like Goku.

"How did he survive the destruction of planet Vegeta… I hope we find that out someday." pic.twitter.com/oNxr4xMtTm

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) May 3, 2023