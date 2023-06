One Piece: un video animato ci prepara all’arrivo del Gear Fifth

L’attesa per il Gear Fifth all’interno di One Piece è alta e questo lo vediamo anche nel cuore e nella mente dei creator, così come leggiamo su Comic Book. Ormai da quando la nuova forma di Luffy è apparsa contro Kaido il pubblico non vede l’ora di ammirarla in versione animata, vista anche la qualità raggiunta e vista all’interno del prodotto Toei.

Detto questo @Pastaerects ha creato una piccola ma interessante clip animata che mette al centro Luffy e anche Rob Lucci, e non Kaido da come potevamo aspettarci. Il video è in bianco e nero e sostanzialmente andiamo a vedere degli sketch in movimento, che mettono in risalto il nuovo potere del protagonista della storia.

Se ben ricordate la citazione dell’autore del video si pone alle prime battute dell’inizio della saga finale, dove CP0 capitanata da Lucci ha tentato di fermare una delle minacce più grandi del momento, ovvero i Mugiwara.

In quel caso, rispetto a Kaido il predominio del protagonista era netto, vista la mancanza di livello combattivo da parte di Rob. Quindi il video visionabile qui mostra un assaggio, un anticipo di quello che potremmo vedere all’interno delle puntate con al centro la nuova trasformazione di Luffy, al momento una delle più attese.

Quello che ha reso il tutto ancora più ghiotto è l’inserimento di uno degli animatori della Warner Bros. (Looney Tunes) all’interno del team Toei, come ben sapete al momento propensa a creare un team incredibile per il fatidico evento.

Oda con la nuova forma di Luffy si è proprio ispirato a quei cartoni animati e quindi anche per questo per rendere il tutto al meglio mai scelta fu più saggia. Cosa ne pensate di questa scelta? Siete ansiosi di vedere il Gear Fifth alle prese con la sua controparte animata?

