One Piece 1085: Oda rivela novità importanti sulla “D”

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale ed Eiichiro Oda sta mantenendo la promessa fatta nel messaggio condiviso con i fan nel 2022. Il mangaka aveva promesso a tutti gli appassionati che in vista dell’arco finale avrebbe rivelato ogni singolo dettaglio tenuto nascosto in questi lunghi 20 anni.

Dopo aver mostrato alcuni aggiornamenti sui pirati meno presenti, come Shanks e Teach, Oda si è concentrato sul ritorno di Sabo e sulla verità legata al Reverie. L’obiettivo capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria è rovesciare il Governo Mondiale e i Draghi Celesti, per questo ha provocato confusione a Marijoa. Ma in questa fase del manga, si verifica la morte di un personaggio che i fan hanno conosciuto durante la saga di Alabasta. Stiamo parlando di Re Cobra, che ha perso la vita a Marijoa al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza.

Con il presente articolo vogliamo parlare degli sviluppi del manga legati alla misteriosa “D”, lettera che è presente in diversi nomi di pirati. Da Monkey D. Rufy, Portuguese D. Ace, Marshasll D. Teach, Monkey D. Garp e Gol D. Roger, questi fanno parte di un gruppo accomunato da questo dettaglio. Nota anche come la Volontà della D, questa va a racchiudere tutti gli oppositori del Governo Mondiale.

E il capitolo 1085 di One Piece ha rivelato nuovi dettagli su questa lettera tanto misteriosa quanto interessante.

Prima di proseguire ci teniamo a riportare che il presente articolo conterrà degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire oltre.

Il capitolo 1085 riprende dal flashback che mostra Re Cobra al cospetto dei Cinque Astri e di Im, che sorprendentemente si siede sul trono. Ed è proprio Im che comincia a rivelare a Cobra che la “D” è il nome di coloro che un tempo si erano opposti al Governo. Definisce tutte queste personalità come disgustose nullità, ignoranti del significato del loro nome.

Continua dicendo che gli sviluppi recenti sono radicati nell’errore della Regina Lily risalente a 800 anni fa. Im afferma che se Lily non avesse commesso quell’errore, i poneglyph non sarebbero stati sparsi sparsi in tutto il mondo. Im conclude chiedendosi se però, effettivamente, la liberazione dei Poneglyph sia stato un semplice errore o se fosse pianificato. La risposta a questa sua teoria si trova nella lettera di Lily inviata ad Alabasta.