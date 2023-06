One Piece – Netflix: il live-action potrebbe arrivare fino all’arco di Arlong Park

Il live-action di One piece è una delle grandi novità del franchise in assoluto. Da quando Oda ha debuttato nel 1997 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha pubblicato più di 1080 capitoli e dal manga è nato l’adattamento anime. Questo al momento si trova nelle fasi finali della saga di Wano, dove Rufy ha risvegliato il Gear Fifth combattendo contro Kaido.

Eppure Rufy non era così agli inizi della sua avventura. Sapeva ben poco di quello che avrebbe incontrato e delle difficoltà che avrebbe dovuto superare. Ma questo fa parte del viaggio e della sua crescita come personaggio e soprattutto come protagonista. Tutti i fan avranno modo di esplorare questa versione di Rufy, attraverso il primo live-action in assoluto della serie.

E proprio a tal riguardo vogliamo riportare un aggiornamento che interesserà sicuramente tutti gli appassionati. Attraverso l’aggiornamento condiviso dalla pagina Twitter dell’insider SupaChronicles, possiamo riportare che il live-action di Netflix di One Piece potrebbe arrivare fino all’arco di Arlong Park. Secondo alcune fonti attendibili, sarà estremamente fedele all’anime e avrà soltanto poche, ma buone, aggiunte.

Se il live-action si concluderà con la saga di Arlong, allora significa che il progetto si concentrerà esclusivamente sulla Saga del Mare Orientale. Ricordiamo che recentemente abbiamo parlato anche di altre nuove novità. Abbiamo riportato un’aggiornamento sul design della Going Merry, ma soprattutto le parole di Eiichiro Oda in merito alla sua esperienza con il progetto Netflix.

Non era un mistero che ci tenesse moltissimo, ma lo ha confermato particolarmente. Oda sostiene che questo progetto sia la sua ultima possibilità per poter portare One Piece in ogni angolo del mondo e solo questo basta per spingerlo a lavorare meticolosamente. Il mangaka ha rassicurato tutti che l’uscita prevista fosse per quest’anno, tuttavia fino a quando non sarà lui stesso soddisfatto, allora non ci sarà nessuna premiere.

Il live-action di One Piece è una serie televisiva americana sviluppata da Matt Owens e Steven Maeda per Netflix. Eiichiro Oda è palesemente coinvolto nel progetto in quanto svolge il ruolo di produttore esecutivo insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements.