One Piece: il messaggio di Oda nell’edizione 105 del Premio Tezuka

One Piece attualmente si può considerare come il manga shonen in corso più amato di sempre. Infatti i fan che seguono le vicende di Monkey D. Rufy sono tantissimi e sono presenti in ogni parte del mondo. Avendo debuttato nel 1997, Eiichiro Oda lavora al suo manga da ben 26 anni ed è riuscito a conquistare lettori di diverse generazioni.

Al momento One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e con il presente articolo vogliamo riportare il messaggio del mangaka in occasione dell’edizione 105 del premio Tezuka. Infatti proprio per questo evento, il mangaka è stato uno dei giudici. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023e ne riportiamo le parti più importanti.

Oda ha espresso parole molto importanti nei confronti della nuova generazione di mangaka. Infatti reputa ottimo il fatto che ci siano diversi giovani mangaka promettenti. La sua impressione generale è che questi abbiano un’idea chiara riguardo quello che vogliono scrivere, ed è un aspetto positivo.

Tuttavia Oda crede anche che sarebbe benefico se potessero concentrarsi sulla creazione di illustrazioni facilmente comprensibili con spiegazioni in grado di coinvolgere i lettori. Il mangaka di One Piece vuole che la nuova generazione di mangaka faccia del suo meglio senza però perdere di vista ciò che vogliono davvero disegnare.

Attraverso questo messaggio emerge una grande fiducia e tranquillità da parte di Oda verso i giovani mangaka. Ma sicuramente la sua enorme e preziosa esperienza servirà alle nuove leve per crescere e diventare i nuovi pilastri di questo settore. One Piece ha sicuramente ispirato tanti lettori a intraprendere la carriera professionale di mangaka e le parole di Oda saranno ascoltate a prescindere da tutti.

L’arco narrativo finale del manga si sta concentrando su diversi aggiornamenti legati a quello che è davvero successo durante il Reverie. Infatti gli ultimi capitoli stanno mostrando ai fan tutto ciò che è accaduto attraverso i flashback di Sabo, che portano alla tragica morte di Re Cobra di Alabasta. Presto ci saranno maggiori dettagli sulla misteriosa “D” e sul Governo Mondiale.