Yusuke Murata parla del recente incontro con Michael B. Jordan

Yusuke Murata, famoso per essere il mangaka di One-Punch Man, ha recentemente incontrato Michael B. Jordan in occasione della proiezione di Creed III in Giappone.

Si tratta del sequel del film del 2018 Creed II e nono capitolo della saga di Rocky Balboa, è tornato in tutti i cinema quest’anno con un nuovo film. Per questo capitolo della saga Michael B. Jordan ha lavorato come attore-regista ed è riuscito perfettamente nel suo ruolo dato che ha infanto i record del franchising al botteghino. Ma l’aspetto di cui abbiamo parlato spesso riguardo l’attore è il suo amore per gli anime. Infatti questa sua passione l’ha portato a prendere ispirazione per girare le scene di azione e di combattimento.

Recentemente abbiamo anche parlato di un progetto anime di Creed III, in occasione del suo debutto in Giappone. Michael B. Jordan ha anche avuto la possibilità di incontrare Yusuke Murata, famoso e amato tra i fan per essere il disegnatore di One-Punch Man. Con il presente articolo infatti vogliamo riportare il pensiero del mangaka dopo aver incontrato Michael B. Jordan.

Quest’ultimo ha avuto la possibilità di incontra Jordan prima del debutto di Creed in Giappone. Si scopre che i due si sono incontrati per un’intervista speciale. Murata ha dichiarato chiaramente di aver fatto un’intervista con il regista Michael B. Jordan. Ha quindi parlato di Creed III come un’opera che gli è rimasta impressa nel cuore. Per Murata è un capolavoro che gli tornerà ogni tanto nella mia vita. Chiaramente non ha nascosto l’entusiasmo per aver fatto questa intervista con il regista. Non abbiamo modo di sapere perché Jordan volesse incontrare Murata.

Sarebbe sicuramente interessante se Murata e Jordan decidessero di lavorare insieme su un progetto in futuro. Anche il mangaka è impegnato con One-Punch Man, ha già dimostrato di potersi occupare di altro. Queste però restano solo teorie, che al momento sono più verosimilmente utopie viste le condizioni di salute di Murata. Recentemente abbiamo riportato l’annuncio della pausa improvvisa del manga, con un messaggio del mangaka sulle sue condizioni attuali.

Murata è apprezzato da tutti i fan di One-Punch Man per il suo stile di disegno incredibile e sperano possa tornare al più presto. L’intero fandom concorda ampiamente sul fatto che sia uno dei migliori in circolazione. Chiaramente ha dato un forte contribuito a dare qualità al manga scritto da ONE.

Fonte – Comicbook