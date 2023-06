Chainsaw Man 131: svelato il potere del Diavolo Carestia!

Chainsaw Man è senza dubbi uno dei migliori titoli shonen degli ultimi anni. Scritto e disegnato da Fujimoto, ha conquistato i fan in ogni parte del mondo anche grazie alla prima stagione anime di MAPPA. Il manga al momento si trova nella sua seconda parte e questa ha introdotto alcuni personaggi davvero potenti. Denji, il protagonista, lo è sicuramente ma ha una forte concorrenza. Ricordiamo infatti non solo il Diavolo del Controllo ma tutti i Cavalieri dell’Apocalisse. Con il presente articolo infatti vogliamo parlare di quanto sia potente il Diavolo Carestia, dopo la pubblicazione del capitolo 131.

Questo riprende da Denji e Asa, impegnati a vedersela con il Diavolo Caduta. La paura primordiale è riuscita infatti a divorare la coppia prima che i due venissero sputati fuori. Questo colpo di scena ha lasciato sbalordito il Diavolo Caduta, che aveva preso di mira Asa su ordini di qualcun altro.

Di chi si tratta? Prima di proseguire riportiamo che il presente articolo presenta degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

Il Diavolo Caduta stava eseguendo gli ordini del Diavolo Carestia! Si scopre che ha “preso il controllo” del Diavolo Caduta in modo da inseguire Asa per arrivare al Diavolo Guerra. Alla fine, il Diavolo del Controllo ha mandato in fumo il piano mentre Nayuta salvava Denji e la sua amica. In questa fase quindi, mentre le due sorelle chiacchierarono, Fami rivela i suoi poteri.

La sua intenzione era di far morire di fame Asa nella pancia del diavolo creato dal Diavolo Caduta. Riguardo i suoi poteri, può trasformare gli affamati in sue pedine.

Quindi pare che Fami abbia anche alcuni poteri fin troppo potenti. E pare che ci siano analogie con quello del Diavolo del Controllo. Infatti il Diavolo della Carestia può controllare le persone che si sentono affamate o disperate. E ora che il Diavolo Carestia ha esposto le sue carte, non resta che scoprire quali saranno i poteri del Diavolo della Guerra.

Tutti i capitoli di Chainsaw Man sono disponibili sull’app di Manga Plus e la prima stagione anime è disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Studio MAPPA ha realizzato un lavoro incredibile, che ha comunque diviso l’opinione dei fan. Tuttavia questi sono rimasti delusi per non aver ricevuto novità su una potenziale e attesa seconda stagione.

