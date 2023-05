Chainsaw Man: la delusione dei fan per la mancanza di aggiornamenti sulla seconda stagione

Chainsaw Man è la serie shonen che ha riscosso maggior successo verso le fine del 2022. Questo è accaduto anche grazie al debutto del primo adattamento anime sviluppato da Studio MAPPA. Visto il successo riscosso i fan speravano di ricevere degli aggiornamenti sulla seconda stagione in occasione del MAPPA Stage 2023. Ma lo studio di animazione non ha rilasciato nessuna novità e questo ha suscitato una forte delusione tra i fan.

Questi infatti si sono sfogati sui social media esprimendo la loro delusione per la mancanza di nuovi contenuti. Il recente evento ha svelato i progetti su cui MAPPA sta lavorando, ma senza rilasciare aggiornamenti sulla tanto attesa seconda stagione di Chainsaw Man.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger, lasciando molti fan desiderosi di altro materiale. Sfortunatamente, al momento, non ci sono conferme sul proseguimento della serie animata. Tuttavia in una recente intervista il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha affermato che erano ancora ansiosi di raggiungere un livello di prestazioni che rispettasse le loro aspettative. L’obiettivo è di avvicinare il terget che pagherebbe per Chainsaw Man“, ha affermato Otsuka.

Sebbene MAPPA non abbia fornito aggiornamenti sulla serie, l’anime ha fornito alcuni contenuti ai fan. Ci riferiamo al cast del trio di doppiatori principali. Kikonusuke Toya, Ai Fairouz e Shogo Sakata, rispettivamente doppiatori di Denji, Power e Aki, hanno parlato dei loro momenti preferiti dell’anime. Anche Tomori Kusunoki, la voce di Makima, doveva partecipare ma ha dovuto rinunciare. Inoltre, è apparsa anche una mascotte versione gigante di Pochita.

Rimanendo sempre in tema serie anime, MAPPA ha condiviso un nuovo trailer per la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, pronto a debuttare quest’estate. Altra novità importante riguarda una nuova serie anime che si chiamerà Bocchigiri e sarà un progetto originale.

Riguardo la serie di Fujimoto, Chainsaw Man narra le vicende del protagonista Denji. La sua vita cambia completamente quando incontra Pochita e con lui si guadagna da vivere uccidendo Diavoli. Quando perde la vita per mano della Yakuza, Pochita diventa il cuore di Denji, riportandolo in vita. Presto entra a far parte della Pubblica Sicurezza, rispondendo agli ordini di Makima. Lo Studio MAPPA ha adattato il manga, scritto da Tatsuki Fujimoto, nel 2022 e ha ricevuto recensioni generalmente positive.

Fonte – CBR