The First Slam Dunk è il nono film anime più visto in Giappone: batte anche un lungometraggio di Makoto Shinkai

Ne abbiamo parlato anche noi elogiando il capolavoro di Inoue The First Slam Dunk, che al momento è il nono film anime più visto in Giappone: batte anche un lungometraggio di Makoto Shinkai, ovvero Weathering With You.

Il lungometraggio tratto dal noto manga spokon ha guadagnato 14,33 miliardi di yen (circa 102,1 milioni di dollari) in Giappone a partire dal suo primo week end, posizionandosi come il 15° film che ha guadagnato di più in Giappone e il nono film anime che ha guadagnato di più sempre in terra nipponica.

L’esplosiva pellicola con protagonista Miyagi non ha potuto nulla contro Suzume però, visto che la pellicola di Shinkai ha terminato la sua corsa nelle sale sabato dopo aver venduto 11,15 milioni di biglietti e guadagnato 14,79 miliardi di yen (circa 105,4 milioni di dollari). Una cifra poco più alta di The First Slam Dunk.

Inoue, autore del manga originale “Slam Dunk” ha diretto personalmente il film presso la Toei Animation e ha scritto la sceneggiatura, ricalcando e premendo sulle sue tematiche tanto a cuore.

Tra i membri dello staff figurano il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada (episodi di Attack on Titan, Major: Yūjō no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ōhashi (LayereD Stories 0) e Yū Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!).

Daiki Nakazawa ha diretto la CG e Yūta Ogura ha prodotto la CG. Kazuo Ogura ha diretto l’arte. Yota Tsuruoka ha diretto il suono insieme a Koji Kasamatsu. Un vero successo di pubblico e critica il ritorno di Slam Dunk, successivamente a circa 13 anni di lavorazione, come leggiamo su ANN.

I frutti si vedono eccome e gli ottimi risultati hanno permesso a Anime Factory di tenere ancora per un’altra settimana il film nelle sale nostrane.

