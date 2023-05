One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1085!

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e gli eventi che Eiichiro Oda sta raccontando sono sempre più esplosivi. Si ha proprio la sensazione di prendere parti del manga introdotte, e apparentemente accantonate, per racchiuderle in un unico sviluppo narrativo. Il capitolo 1084 di One Piece si è concentrato su una figura molto importante e misteriosamente scomparsa, legata alla casata Nefertari, alla quale appartengono Re Cobra e sua figlia Bibi.

Al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza, il Re di Alabasta chiede proprio informazioni sulla sovrana che decise di non trasferirsi a Marijoa. Il capitolo però si conclude con una misteriosa rivelazione del padre della principessa Bibi circa una lettera secolare sulla misteriosa “D”. E con il presente articolo siamo entusiasti di riportare le prime anticipazioni del capitolo 1085 di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023.

Il capitolo 1085 di One Piece sarà intitolato “La morte di Re Cobra“. E quindi prosegue con il flashback di Sabo, il quale, insieme a Re Cobra, viene colpito una freccia nera scagliata da Im. Quest’ultimo scopre poi che Wapol stava spiando tutti e in seguito scappa via. Questo finisce per arrivare nella stessa stanza dove il CP0 ha rapito la principessa Bibi.

Uno dei momenti più importanti di questo capitolo, però, riguarda quello che Cobra dice a Sabo. Infatti chiede al migliore amico di Ace, di riferire a Rufy un messaggio rivoluzionario. Il Re di Alabasta vuole che il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria gli dica che appartengono alla famiglia dalla lettera della “D”. Infatti la regina di Alabasta scomparsa si chiama Nefertari D. Lily.

Cobra è a conoscenza del nome Im, quindi non è la prima volta che lo sente. E pare che lui sia uno dei 20 Re. Ma Cobra non riesce a terminare il suo discorso perché Im lo uccide. Probabilmente il suo potere è legato a qualche Frutto del Diavolo, come anche quello dei Cinque Astri di Saggezza. Infatti quando Sabo prova ad attaccarli, sputano dietro di loro delle enormi ombre a forma di mostro, che si distinguono l’una dall’altra.