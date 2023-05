Zom 100: Bucket List of the Dead: svelata la data di uscita dell’anime

Zom 100: Bucket List of the Dead farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo con l’adattamento anime entro la fine dell’estate. Si tratterà di una delle nuove uscite più attese dell’anno, e con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale dell’anime su Netflix.

Non è la prima volta che assistiamo a un’opera incentrata sugli zombi. Infatti alcune di queste sono molto famose tra i lettori. Questo non implica che Zom 100: Bucket List of the Dead debba superare alcuni standard per potersi affermare. Sarà sicuramente piacevole vedere una storia che interpreta diversamente questo genere. È proprio quello che Zom 100: Bucket List of the Dead offrirà ai fan, attraverso un tipo di protagonista molto più felice di quanto si possa immaginare vista l’apocalisse.

Inizialmente si diffuse che Zom 100: Bucket List of the Dead sarebbe stato presentato in anteprima come parte del programma anime dell’estate 2023 a luglio 2023. Oggi confermiamo che debutterà il 9 luglio e sarà anche in streaming su Netflix.

L’adattamento anime di Zom 100: Bucket List of the Dead sarà diretto da Kazuki Kawagoe per Bug Films con Hiroshi Seko come supervisore alla sceneggiatura. Kii Tanaka invece ricoprirà il ruolo di character designer, Junpei Fukuchi sarà il designer degli zombie e Makoto Miyazaki lavorerà alle composizioni. Per quanto riguarda il cast di attori, questo includono Shuichiro Umeda che interpreterà Akira Tendo e Tomori Kusonoki nei panni di Shizuka Mikazuki.

Zom 100: Bucket List of the Dead è una serie manga giapponese scritta da Haro Aso e illustrata da Kotaro Takata, serializzata sulla rivista di manga seinen di Shogakukan Monthly Sunday Gene-X dall’ottobre 2018.

Sopravvivere a un’apocalisse zombi è meglio che essere uno schiavo quotidiano del salario. È questa la storia di Akira, il protagonista che dopo aver lavorato per tre anni in una “black company” in condizioni degradanti, arriva allo stremo, sia mentalmente che fisicamente.

Non trova nemmeno il coraggio di confessare il suo amore alla sua bellissima collega. Ma l’improvvisa apocalisse zombi, che devasta la sua città, gli dà la spinta di cui aveva bisogno per vivere. Akira parte quindi in missione per completare tutti i 100 obiettivi presenti nella sua lista.

Fonte – Comicbook