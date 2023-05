Helck di Nanaki Nanao si è presentato al suo pubblico recentemente, mettendo al servizio di quest’ultimo un trailer e una data di uscita ufficiale. Oltre l’opening ufficiale sappiamo anche la data di inizio trasmissione fissata per l’11 luglio del 2023.

Il sito ANN ha anche rivelato che Yukana interpreterà la strega e Shuuichi Ikeda narrerà la serie. Nanami eseguirà la sigla di apertura per il primo cour e Saji eseguirà la sigla finale “Statice” sempre per la prima parte.

Nanao è accreditata per il lavoro originale e Shō Kobayashi è accreditato per la collaborazione al lavoro originale. Tatsuo Satō (Lagrange – The Flower of Rin-ne, Martian Successor Nadesico) dirige l’anime presso Satelight.

Toshizo Nemoto e Mitsutaka Hirota sono responsabili delle scenografie e Yoshinori Deno si sta occupando delle animazioni e dei character design. Yoshihisa Hirano compone le musiche.

Inoltre sono anche stati confermati i doppiatori ufficiali di Helck:

Katsuyuki Konishi nel ruolo di Helck

Mikako Komatsu nel ruolo di Vermilio

Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Azudora

Akira Ishida: Hon

Shiki Aoki: Asuta

Haruka Shiraishi: Isuta

Hiroyuki Yoshino: Kenros

Rena Maeda: Hyura

Takuya Nakashima: Dorūshi

Sora Tokui: Rococo

Shiori Izawa: Piwi

Motoharu Ono: Cless

Reina Kondo: Alicia

Atsushi Miyauchi: Rafaed

Daisuke Hirakawa: Mikaros

Yumiri Hanamori: Sharuami

Hiroki Nanami: Edil

Shūta Morishima: Zeldion

Satoshi Niwa: Haraol

Aimi: Iris

Nanao ha iniziato a serializzare il manga su Manga ONE e Ura Sunday nel 2014 e lo ha concluso nel 2017. Shogakukan ha pubblicato il manga in 12 volumi e ora si è avviata questa trasposizione animata.

Da come vedete dal trailer Helck pone al centro delle vicende un antieroe che si muove in un mondo fantasy oscuro, dove tra momenti comici e battaglie troverà la sua strada.

Il Signore dei Demoni è stato sconfitto e il Regno sta organizzando un Torneo per scegliere il prossimo sovrano: uno dei principali pretendenti è appunto il protagonista.

Fonte Anime News Network