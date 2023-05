Il capitolo 92 di Dragon Ball Super ha reso Broly ufficialmente canonico all’interno del manga, dopo l’inserimento del personaggio all’interno del film a lui dedicato. Anche se ci sono voluti 30 anni il temibile Saiyan è entrato nella timeline principale come un potenziale alleato di Goku e Vegeta.

Ma forse non tutti hanno notato che Broly era già apparso all’interno del manga di Dragon Ball Super, anche se nella maniera meno convenzionale possibile, così come apprendiamo tramite CBR.

Il Saiyan ha debuttato nel film del 1993 “Il Super Saiyan della Leggenda” dove grazie all’ingegno di Takao Koyama, insieme a quello di Toriyama, ha avuto il design che ha fatto innamorare tutti gli appassionati tanto da desiderarlo all’interno della timeline ufficiale.

Ma come accennato in precedenza il manga di Dragon Ball Super ha mostrato alcuni frammenti di Broly in passato, nello specifico nel capitolo 42 precisamente tra la fine del “Universe Survival” arc e l’inizio dell”Galactic Patrol Prisoner” arc.

Il narratore della tavola in questione fa riferimento a un’avventura con al centro Goku, Vegeta e Freezer dove tramite un frame compare proprio il tanto amato Broly, anche se come accennato non viene messo in risalto.

Inoltre il volume 9 giapponese (dove all’interno troviamo il capitolo 42 ndr) Toyotaro ha inserito una pagina dove Gogeta affronta proprio il Super Saiyan della Leggenda.

Dragon Ball Super: Broly era già stato reso canonico anni fa?

Nel volume 11 invece possiamo leggere due pagine extra dove Goku e Vegeta narrano a Merus le loro avventure, dicendo che hanno combattuto proprio contro Broly.

Durante la loro spiegazione vengono mostrati dei momenti decisivi riguardanti lo svolgersi della battaglia di Goku e Vegeta contro Broly, di come i due Saiyan abbiamo usato la fusione per trasformarsi in Gogeta per poi usare la Kamehameha a tutta forza contro Broly.

Insomma in maniera indiretta Dragon Ball ha anticipato l’arrivo al pubblico di Broly reso ufficialmente canonico con il film a lui dedicato nel 2018, mentre nel manga è entrato da poco in gioco nella timeline ufficiale.

