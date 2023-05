In Dragon Ball non è mai stato rivelato in maniera approfondita il lavoro di Gohan. Infatti ogni volta che il Saiyan si dileguava parlava sempre di conferenze di lavoro dove il tutto si riduceva a “faccio lo studioso”.

Nonostante a molti non importava della cosa, numerosi appassionati nel corso del tempo si sono sempre chiesti la mansione del figlio di Goku, dato che quest’ultimo spesso dava più importanza a quello piuttosto che alla salvezza della Terra.

La risposta a tale domanda sempre avere una risoluzione nel capitolo 91 del manga (o anche nel film DBS: Super Hero ndr), dove mostra Gohan alle prese con lo studio di alcuni insetti, rendendolo a tutti gli effetti un entomologo.

L’immagine presa in esame raffigura Gohan che mostra il computer a Piccolo dove a schermo compaiono proprio degli insetti, confermando o almeno ipotizzando alla bene e meglio il lavoro del ragazzo.

Anche se sembra un lavoro casuale se guardiamo indietro possiamo trovare alcuni indizi sulla passione di Gohan verso gli insetti durante la Saga di Cell, quando rimane affascinato dai resti del temibile Androide. Anche l’uovo schiuso ha fatto la sua parte e se ben ricordate Gohan rimane folgorizzato da tale evento, quasi affascinato.

Dragon Ball: confermato finalmente il vero lavoro di Gohan

Come leggiamo su CBR la figura di Cell è stata davvero impattante per il Saiyan, visto che durante il Torneo quest’ultimo libera anche tutta la sua forza di guerriero dopo la morte di C-16 proprio per mano del temibile villain, comparso ancora una volta anche nell’ultimo film.

Quasi come per studiare lo scoppio della sua vera natura Gohan ha deciso di concentrarsi sul mondo degli insetti così da scoprire ancora più dettagli su questo misterioso e sfaccettato mondo. La risposta a questo punto è quasi sicura, anche se alla fine non abbiamo una conferma verbale al riguardo, anche se l’immagine parla chiaro.

Voi cosa ne pensate del lavoro di Gohan?

