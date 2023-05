One Piece: Oda spiega perché la personalità di Rufy non è cambiata

One Piece è serializzato su Weekly Shonen Jump da tantissimi oltre 20 anni e nonostante questo i fan non hanno perso entusiasmo. Oltre agli stessi fan che hanno iniziato a seguire le vicende scritte e disegnate da Oda fin dall’inizio, il manga ha coinvolto anche lettori di generazioni diverse. Ci sono diversi aspetti che fanno di One Piece una delle serie shonen più incredibili di sempre.

E recentemente abbiamo riportato tantissimi aneddoti legati soprattutto al mangaka Eiichiro Oda. Innanzitutto senza professionalità e serietà la serie non sarebbe durata, anche se Oda ha davvero toccato livelli e ritmi di lavoro disumani. Per poter offrire il massimo dei contenuti spesso non mangiava e dormiva solo 3 ore. Lui stesso sosteneva che il modo migliore per spingere un individuo tirare fuori il meglio da sé è arrivare al limite psico fisico.

Aldilà di queste situazioni lavorative, con il presente articolo vogliamo riportare il motivo per cui Oda non ha mai cambiato o leggermente modificato, la personalità di Rufy. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP.

Oda nel 2017 confessava che la personalità e quindi il personaggio di Rufy fosse rimasto lo stesso. Anche dopo più di 20 di pubblicazione e di tanti eventi che hanno traumatizzato il protagonista principale, Rufy non è cambiato.

Pare che oggigiorno, anche se Oda volesse apportare qualche modifica, non potrebbe mai in quanto non potrebbe finire bene con i fan. Ormai tutti sono così familiari con la personalità di Rufy, che si lamenterebbero subito. Anche se dovesse trattarsi di un semplicissimo dettaglio diverso.

Rufy ha conquistato i suoi lettori con il suo intendo spirito di avventura accompagnato da un’ingenuità travolgente. Il suo carattere allegato, positivo, scherzoso e leale e protettivo verso le persone che ama, lo rendono da sempre il perfetto protagonista di One Piece.

E nel corso degli sviluppi del manga ci sono stati momenti traumatizzanti che avrebbero dovuto trasformare Rufy. Sicuramente questo discorso va a indirizzarsi sulla morte di Ace. Ma il pirata che vuole trovare il One Piece è fatto rimasto pressoché invariato.

