L’Attacco dei Giganti: svelati nuovi aggiornamenti sulla stagione finale

La stagione anime finale de l’Attacco dei Giganti si avvicina alla sua seconda e ultima parte. Dopo aver rilasciato la prima parte all’inizio di quest’anno, studio MAPPA ha dimostrato una forte concentrazione su ogni dettaglio legato a Eren Jaeger e al suo esercito di Giganti noto come “Marcia dei Colossali”. Nella prima parte della stagione finale l’esercito ricognitivo si è diretto verso il loro ex amico. Quindi la più grande battaglia dell’adattamento anime arriverà questo autunno. Al momento Studio MAPPA deve ancora rivelare la data di uscita del finale della serie. Ma il direttore del suono della quarta stagione ha rivelato un grande aggiornamento sulla progressione della serie anime.

Armin, Mikasa e gli membri dell’esercito ricognitivo si ritrovano in uno scenario terribile, dato che devono affrontare il loro ex migliore amico per salvare il destino di un mondo ormai sofferente. Insieme a Reiner, Annie e Pieck, non sono riusciti a dissuadere Eren dai suoi piani di genocidio, con i Giganti Colossali che hanno calpestato una vasta fascia della popolazione generale di Marley.

Come tutti i fan sanno, la serie di Hajime Isayama è nota per le sue sanguinose battaglie e alle improvvise morti anche dei personaggi più rilevanti. Proprio per questo ultimo aspetto, tutti i fan devono prepararsi ad uno scenario di costante morte e distruzione che vedranno questo autunno.

Il direttore del suono Masafumi Mima ha lavorato a diversi progetti. Oltre a L’Attacco dei Giganti, Mima ha lavorato a importanti serie anime come Fullmetal Alchemist, Gundam, My Hero Academia e tantissimi altri. E con il presente articolo riportiamo che Masafumi ha rilasciato un aggiornamento direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto che annuncia l’inizio della produzione del suono della parte conclusiva della stagione finale:

https://twitter.com/Sunma47/status/1661756153687339008?s=20

Il mangaka, Hajime Isayama, ha ripetuto diverse volte che non tornerà a lavorare a una nuova serie manga. Anche se, riguardo L’Attacco dei Giganti avrebbe in mentre uno spin-off incentrato sul capitano Levi. Questo non vuol dire che Isayama ci lavorerà. Infatti molto probabilmente ha bisogno di altro a cui dedicarsi soprattutto per quello che ha provato dopo la fine del manga e della reazione dei fan per una conclusione piuttosto controversa.

Fonte – Comicbook