Pokémon TGC: la carta promo di Eeve scatena l’entusiasmo del pubblico

I Pokémon Center hanno distribuito delle carte promo davvero eleganti, che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico appassionato. La carta in questione che ha devastato i centri Pokémon riguarda Eeve ed era ottenibile al raggiungimento di una carta spesa a proposito del merchandising.

Dopo Pikachu Eeve è sicuramente il “mostriciattolo” più apprezzato dal pubblico, quindi anche per questo la trovata della carta promo è stata ancora una volta una genialata. Qui potete vedere il video dove il pubblico prende i negozi in assalto, mostrando ancora una volta la potenza/valenza di questo leggendario franchise.

Al momento in Giappone possiamo contare circa 15 Pokémon Center, dove gli appassionati possono usufruire spesso di queste incredibili promozioni, avente al centro dalle carte collezionabili dal futuro valore altissimo. Il tutto arriva da CB.

I fan giapponesi possono ottenere le carte Eevee spendendo poco più di mille yen nei locali, l’equivalente di poco più di 7 dollari USA. Gli unici a trarre vantaggio da queste situazioni sono al momento solamente loro, visto che in nessun’altra parte del mondo sono presenti al momento altri Pokémon Center.

Tramite il profilo Twitter @deals_pokemon possiamo ammirare la carta in alto, dove viene accompagnata dalla seguente descrizione: “Promemoria per ricordarvi che la collaborazione promozionale di Yu-Nagaba Eevee con Pokemon Center Japan inizia oggi.

Sarai guidato in una sala d’attesa dove i partecipanti potranno fare acquisti da una selezione limitata. Ogni acquisto superiore a 1000 yen ti fa guadagnare una promozione Eevee. La vendita inizia alle 18:00 PST/21:00 EST”.

Senza dubbio la spesa minima per ottenere la carta è sicuramente grama anche se come ben sappiamo negli anni questa carta varrà una cifra alta tra i collezionisti, vista la sua quantità limitata solamente al Giappone. Anche se non raggiungerà cifre assurde senza dubbio parliamo di un ben pezzo da collezione da avere nel proprio album.

Fonte Twitter – Comic Book