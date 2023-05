Pokémon Horizons è pronto a svelare il potere del nuovo Pikachu

Come tutti fan della serie Pokémon sanno, Ash Ketchum ha lasciato il ruolo da protagonista con la conclusione dello speciale Aim to Be a Pokémon Master e dopo aver coronato il suo sogno. E insieme ad Ash, anche il suo Pikachu non sarà più tra i protagonisti principali. Tuttavia, il roditore elettrico non ha davvero lasciato in quanto è presente nella nuova serie Pokémon Horizons.

Si chiama Capitan Pikachu e anche se non si tratta dello stesso compagno di Ash, è comunque identico. La serie non poteva permettersi di perdere la sua mascotte storica e quindi è presente nella serie sotto altre vesti.

Lavora con Friede, ossia il leader dei Rising Volt Tacklers, e oggi riportiamo un’anteprima del nuovo episodio che mostra il potere di Capitan Pikachu, che è molto più forte del previsto.

Il Pikachu di Ash è cresciuto esponenzialmente di potere nel corso degli sviluppi della serie. Anche se ostile all’inizio, Pikachu sarebbe diventato l’alleato più fidato di Ash, infatti ha aiutato il suo allenatore a diventare campione del mondo.

Non sappiamo ancora se il Pikachu di Ash sia più forte del Capitano Pikachu. Tuttavia è evidente che Liko e Roy hanno ancora molta strada da fare per raggiungere il livello di Ash.

Il prossimo episodio di Pokémon Horizons, il settimo episodio, ha rilasciato un’anteprima che mostra la superiorità del Capitano Pikachu su Liko, Roy e i rispettivi pokémon. L’episodio si intitolerà “Addestramento speciale! Capitano Pikachu!“, sembra che il Capitano sia ad un livello tale da poter addestrare i due protagonisti di sua spontanea volontà.

Tra i fan rimane la domanda se il Capitano Pikachu possa sconfiggere quello di Ash. E la puntata futura potrebbe dare un’idea migliore ai fan della serie per rispondere. Di seguito riportiamo la sinossi del prossimo capitolo:

“Mentre il viaggio dei Rising Volt Tacklers continua attraverso i cieli, Liko e Roy decidono di allenarsi con il Capitano Pikachu per migliorare nella lotta. Né Sprigatito né Fuecoco sono lontanamente all’altezza del fortissimo Capitano, ma durante l’allenamento Liko si rende conto di qualcosa.”

Fonte – Comicbook