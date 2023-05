Dopo Jujutsu Kaisen e My Hero Academia ecco che arriva da prassi anche la pausa di Black Clover, dove anch’esso sta attraversando un momento importante per la storia. Se Akutami si ferma per rilassarsi e ripristinare le idee, ovviamente anche Tabata cerca il suo momento di pace, riflessione volto a lavorare al massimo col suo manga.

Nonostante i nomi più famosi avevano la possibilità da parte di Jump di fermarsi una volta al mese (salvo problemi di natura maggiore ndr), anche Tabata aveva questo privilegio, anche se in questi ultimi mesi il noto mangaka si è fermato forse troppo spesso.

Le sue pause in media durano una settimana ma in precedenza abbiamo anche visto degli stop consistenti, che andavano da un mese a circa tre. Oggi, così come leggiamo sul sempreverde Shonen Jump News vediamo che Black Clover si ferma per il #27, tornando regolarmente dal #28 previsto per domenica 11 giugno 2023.

Anche se tra aprile e maggio abbiamo visto delle consistenti pause Tabata ha deciso nuovamente di chiedere una pausa a proposito della sua serializzazione, lasciando il suo pubblico ancora una volta a bocca asciutta.

Essendo una delle storie più seguite del momento la redazione riesce ad accogliere le richieste del mangaka, altrimenti come sarebbe andata a finire?

Anche Black Clover va in pausa: ecco la data di ritorno

Black Clover sarà in pausa la prossima settimana nel numero 27 di Weekly Shonen Jump. La serie riprenderà nel numero 28 come programmato.

In alto abbiamo avuto modo di leggere il post dedicato alla pausa, rammentandovi che i motivi dietro quest’ultima possono essere molteplici: Il primo in assoluto probabilmente riguarda il ritmo della storia, quindi probabilmente per renderla al meglio l’artista ha bisogna di una pausa.

L’altro motivo riguarda la salute, lo stress con cui questi autori convivono dal primo capitolo del loro manga, spesso limitante e distruttivo per la maggior parte di loro. Cosa ne pensate dell’inizio della saga finale di Black Clover?

Fonte @WSJ_manga