Sappiamo già da un tasso considerevole di tempo che i webcomic usano spesso l’intelligenza artificiale per rifinire le loro storie, anche se spesso e volentieri l’AI rielabora delle cose già viste o già fatte da altri artisti in carne ed ossa.

Proprio per via di questa azione compiuta in maniera automatica un web comic sudcoreano sta affrontando le accuse di aver copiato Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation in maniera un po troppo ravvicinata, viste alcune “scelte” troppo simili con la storia originale appena citata.

Questo Webcomic, The Knight King, è una nuova serie supervisionata da Blue Line Studio, e anche uno dei tanti nuovi titoli che competono nel settore da alcuni anni ormai, come ben sapete sempre e comunque in forte crescita.

Il pubblico che segue entrambe le opere sta quindi associando il webcomic a Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, dove quest’ultimo è stato troppo di ispirazione a quanto pare.

Da come potete vedere in calce a queste righe il pubblico ha evidenziato alcune inquadrature del fumetto sud coreano troppo simili all’anime di Mushoku Tensei, senza contare che più avanti nella storia arriverà anche un personaggio molto simile a Groot di Guardiani della Galassia della Marvel all’interno di The Knight King.

Un recente webtoon su Naver Webtoon chiamato “The Knight King” di Blue line Studio pubblicato il 22 maggio, è stato recentemente preso di mira dai lettori perché sospettato di tracciare l’anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation usando l’IA.

Che problemi sta portando l’AI nel mondo dei fumetti?

Lo studio di sviluppo aveva perso già credibilità quando aveva confermato l’uso dell’intelligenza artificiale per rifinire e portare a termine le tavole e ora, anche per questo il pubblico ha deciso di far notare questa ispirazione troppo forte dall’anime citato in questa sede.

Addirittura è stata resa una versione del webcomic senza le immagini incriminate, ammettendo in cuor loro il forte plagio verso Mushoku Tensei, così come leggiamo su CB.

Fonte Comic Book – Twitter MangaMogura