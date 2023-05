One Piece 1062: l’anime rivela il volto di King

L’anime di One Piece sta raggiungendo i momenti finali della saga di Wano, con la conclusione degli scontri di Sanji contro Queen e di Zoro contro King. Con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 1062 dell’anime di One Piece ha finalmente rivelato il vero nascosto dietro la maschera di King!

Mentre Rufy continua a combattere contro Kaido sul tetto della Skull Dome, i combattimenti su Wano stanno giungendo alla loro conclusione. Gli episodi precedenti dell’anime hanno posto fine alla lotta di Sanji contro Queen, e adesso lo stesso ha fatto Zoro contro King.

Sicuramente, tutti i fan della serie sono rimasti molto impressionati dallo scontro di Sanji, ma quella di Zoro con King è davvero su un altro livello. Zoro ha cercato di colpire King con i colpi più duri di sempre, sfruttando la canalizzazione del suo Haki del Conquistatore nelle spade, per la prima volta in assoluto. Questo ha provocato un segno importante su King, riuscendo alla fine a tagliare la sua maschera. Questa svolta nel combattimento ha permesso ai fan di scoprire il passato di King, oltre che il suo volto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider onepieceboys. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 1062 di One Piece vede Zoro colpire King con un attacco così feroce da spezzare le sue difese. King è quindi costretto a togliersi la maschera. Oltre a vedere il suo volto, i fan hanno avuto qualche informazione in più sul tipo di personaggio. Un flashback rivela che lui e Kaido una volta erano prigionieri della Marina. King diventò la prima grande recluta di Kaido per l’equipaggio dei Pirati Bestia. Il suo vero nome è Alber, e dal momento in cui ha conosciuto Kaido, ha dedicato la sua vita ad aiutarlo e a realizzare il suo sogno di diventare il Re dei Pirati e cambiare il mondo.

Il potere di King è legato alle sue origini, infatti fa parte di un’antica stirpe conosciuta come Lunarians, molto preziosa per il governo. Questi possono generare le fiamme e manipolarle. Sono anche capaci di sopravvivere in ogni condizione ambientale. King indossava la maschera per evitare che alcuni tentassero di riscuotere l’enorme taglia per i Lunariani. Ma lo faceva anche come totale dedizione verso Kaido e l’equipaggio.

Fonte – Comicbook