Nel settore degli anime così come quello dei manga, i lavoratori sono sempre spremuti fino all’osso e la Nippon Anime & Film Culture Association ha deciso di fare finalmente qualcosa al riguardo, così da salvaguardare la salute degli esseri umani che si trovano dietro le nostre serie animate preferite.

L’organizzazione ha condiviso questa bellissima iniziativa al pubblico, pubblicata da CB, volta a evitare che il settore degli anime si sgretoli su se stesso:

“Sono passati 100 anni ormai dalle prime produzioni anime, e come ben sapete nel corso del tempo sono diventate delle produzioni davvero meravigliose, dove il grande pubblico è riuscito finalmente a capirne il valore. Detto questo dall’esterno il tutto può sembrare tutto rosa e fiori ma in realtà non è così.

Tra i ritmi stressanti e le consegne anomale gli addetti ai valori sono spesso spinti solamente dalla loro passione, data la complessità dietro i progetti che amiamo. Come se non bastasse non è neanche un settore che porta ricchezza, quindi anche per questo certi ritmi lavorativi vanno rivisti.

Noi della Nippon Anime & Film Culture Association non siamo un’organizzazione che cerca solo di migliorare le condizioni attuali nel nostro Paese, ma in generale, visto che parliamo di milioni di persone in tutto il mondo, e se anche un minimo amate gli anime e ne fate parte pienamente, dovreste appoggiarci: lo meritiamo”.

Arrivano provvedimenti sulle condizioni di lavoro nel settore anime

Da come avete potuto leggere chi lavora dietro la realizzazione degli anime non vive una vita serena e spesso è anche stressante e poco remunerativo se parliamo di un guadagno economico, visto le incredibili capacità lavorative di questi individui quest’ultima di certo non è una cosa di poco conto.

Come se non bastasse il medium anime negli ultimi anni si è evoluto e quindi a maggior ragione dovrebbe esserci un investimento volto a migliorare le condizioni di salute degli addetti ai lavori, come descritto ampiamente in questa sede.

Fonte Comic Book