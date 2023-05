Gli adattamenti animati sono quelle opere di animazione giapponese che nel corso degli anni si sono diffuse ampiamente in tutto il mondo. Le prime forme di vita degli anime cominciano a vedersi intorno agli anni sessanta, grazie soprattutto all’influenza delle opere di Osamu Tezuka, attraverso le quali il medium ha acquisito le sue caratteristiche salienti. Gli anime hanno avuto nel tempo una diffusione planetaria, e oggi, anche in Occidente, conta un altissimo numero di appassionati. In diversi decenni tantissime generazioni sono cresciute con determinati adattamenti anime che le hanno accompagnate durante la loro crescita.

In questa discussione vogliamo cercare di analizzare un aspetto preciso in modo da poterci concentrare su determinate serie. Infatti vogliamo individuare e analizzare i 10 archi narrativi più lunghi negli anime. Per spiegarlo in modo più chiaro, cercheremo di individuare gli archi narrativi caratterizzati da un alto numero di episodi.

I 10 archi narrativi più lunghi negli anime

One Piece – Arco di Wano (180+) Hitman Reborn – Arco del Futuro (129) Naruto Shippuden – La Quarta Grande Guerra dei Ninja (116) Black Clover – Arco della Reincarnazione dell’Elfo (62) Hunter x Hunter – Arco del Formichimere (60) Dragon Ball Super – Torneo del Potere (54) Fairy Tail – Arco dei Grandi Giochi di Magia (52) Bleach – Saga degli Arrancar: la Caduta (50) Naruto – Arco degli esami dei Chunin (47) Yu degli Spettri – Arco del torneo delle arti marziali nere (40)

10) YU DEGLI SPETTRI – ARCO DEL TORNEO DELLE ARTI MARZIALI NERE (40 EP)

Si tratta del secondo e del più lungo arco della serie Yu degli Spettri, estendendosi dai capitoli 52 al 112 del manga e dagli episodi dal 26 al 66 dell’anime. Come suggerisce il nome, la saga si concentra sulla competizione di un torneo associato da ricchi umani sull’isola di Hanging Neck. L’arco del torneo oscuro parte dal confronto tra Yusuke e il demone spaventosamente potente Toguro. Questo personaggio surclassava di gran lunga il potere di Yusuke, costringendo lui e i suoi compagni a partecipare al torneo minacciandoli di morte. Pertanto, a differenza di molti archi di tornei, i personaggi principali finiscono per lottare per la propria vita. Questo Torneo infatti è una competizione tra demoni per l’intrattenimento dei ricchi e corrotti umani.

9) NARUTO – ARCO DEGLI ESAMI DEI CHUNIN (47 EP)

L’arco degli esami dei chunin fa parte della prima parte della serie. Questo arco introduce il Team 7 (Naruto, Sakura e Sasuke) agli esami Chunin e lo stesso vale per altri personaggi, ossia la squadra Gai, il team di Gaara e anche Orochimaru. Si estende dal volume 4 al 13, ricoprendo quindi più specificamente i capitoli da 34 a 115 del manga e dall’episodio 20 al 67 dell’anime. Questo arco è probabilmente quello che molti fan preferiscono della prima parte della serie di Kishimoto dato che si introducono tanti personaggi. L’arco degli esami si divide in diverse fasi. La prima è caratterizzata da un test scritto organizzato da Ibiki Morino, che consiste nel cercare di ottenere più informazioni possibile senza farsi scoprire. La seconda fase consiste nel sopravvivere nella Foresta della Morte e la terza consiste in uno scontro uno contro uno nelle preliminari prima della finale.

8) BLEACH – SAGA DEGLI ARRANCAR: LA CADUTA (50 EP)

Parliamo della quattordicesima saga di Bleach che conclude la lotta tra i mietitori di anime e l’esercito di arrancar di Sosuke Aizen. Il primo gruppo cerca di difende Karakura Town dall’invasione di Aizen, mentre Ichigo e il suo gruppo combattono gli arrancar nell’Hueco Mundo per salvare Orihime Inoue.

7) FAIRY TAIL – ARCO DEI GRANDI GIOCHI DI MAGIA (52 EP)

Si tratta del tredicesimo arco narrativo della serie Fairy Tail, ed è composta da 52 episodi, ossia dal 151 al 203. L’arco descrive nel dettaglio gli eventi durante i Grandi Giochi di Magia X791. I protagonisti della serie quindi decidono di partecipare a un torneo noto come Grand Magic Games per ripristinare l’antico splendore della città. Tuttavia, la competizione è feroce dato che sono presenti anche gilde del calibro di Sabertooth, una Gilda Legale nel Regno di Fiore, e Raven Tail, che cercano di avere la meglio. Inoltre, un potere misterioso sembra essere in agguato nei campi del torneo.

6) DRAGON BALL SUPER – TORNEO DEL POTERE (54 EP)

Il Torneo del Potere è l’arco più lungo della serie e conta 54 episodi. Si tratta di un evento voluto da Zeno, dopo aver assistito al Torneo Tenkaichi degli Universi tra i migliori combattenti presenti in ognuno di questi. Il torneo si svolge nel Mondo del Nulla. Al vincitore del torneo andranno le Super Sfere del Drago, mentre gli universi sconfitti verranno distrutti da Zeno. Il torneo viene vinto da Androide 17, del Settimo Universo, che utilizza il desiderio della Super Sfere del Drago, per far ripristinare gli Universi appena cancellati.

5) HUNTER X HUNTER – ARCO DEL FORMICHIMERE (60 EP)

Uno degli archi più importanti di Hunter x Hunter non può che essere quello del Formichimere. Non poteva mancare in questa lista dato che comprende ben 60 episodi, più precisamente dal 76 al 136. Si concentra su Gon e Killua che, dopo essere usciti da Greed Island, incontrano Kaito, il cacciatore che aveva parlato a Gon di suo padre e che aveva incontrato nel primo capitolo del manga. Tutti e tre vengono assunti per investigare su una strana zampa di insetto che è stata ritrovata su una spiaggia. I test del DNA rivelano che la zampa appartiene ad un anormale grande regina di Formichimere, un insetto che divora gli altri insetti e animali, e dà alla luce bambini che possiedono le caratteristiche di tutti gli insetti e animali di cui si è nutrita.

4) BLACK CLOVER – ARCO DELLA REINCARNAZIONE DELL’ELFO (62 EP)

L’arco della reincarnazione dell’elfo è l’ottavo arco della serie Black Clover, scritta e disegnata da Yuki Tabata. Il numero degli episodi che lo caratterizzano sono 62 e vanno dal 96 al 157. I Cavalieri Reali vengono inviati in missione per prendere d’assalto la base dell’Occhio del Sole di Mezzanotte. Nel frattempo, anche la base dei Black Bull viene attaccata per ottenere le pietre magiche nel nascondiglio. Licht combatte contro Julius nella Capitale Reale per ottenere le pietre magiche che il Re Mago custodisce. E alla fine, gli elfi si reincarnano nei corpi degli umani in tutto il Regno dei Trifogli, con il resto dei Cavalieri Magici che cercano di fermarli.

3) NARUTO SHIPPUDEN – LA QUARTA GRANDE GUERRA DEI NINJA (116 EP)

La Quarta Grande Guerra dei Ninja è uno dei principali archi narrativi di Naruto Shippuden, la seconda parte della serie di Kishimoto. Questo si concentra sui momenti finali della storia del ninja biondo, dato che un conflitto tra le forze alleate degli Shinobi e l’ Organizzazione Alba. A sancire l’inizio del conflitto fu Tobi dopo che i cinque Kage e il leader del Paese del Ferro si rifiutarono all’unanimità di cedere gli Otto e Nove Code per il suo Piano Occhio di Luna. Infatti erano i due ultimi pezzi del puzzle mancanti dato che aveva già recuperato gli altri sette cercoteri, che avrebbe usato durante la quarta guerra per risvegliare il decacoda. Il numero di episodi di questo arco è di 116.

2) HITMAN: REBORN – ARCO DEL FUTURO (129 EP)

L’arco del Futuro è uno degli archi principali della serie Hitman: Reborn creato dal mangaka Akira Amano. Composto da 129 episodi, questo arco va dall’episodio 74 al 203. Si concentra su Tsuna e la sua famiglia che viaggiano 9 anni e 10 mesi nel futuro con il Bazooka dei 10 anni di di Lambo per affrontare la Famiglia Millefiore e cambiare il futuro. Questo arco introduce il concetto dell’utilizzo delle Box Weapons and Rings come nuovo stile di combattimento.

1) ONE PIECE – ARCO DI WANO (180+ EP)

Si tratta della ventesima stagione dell’anime di One Piece e raggruppa gli episodi dall’892 in poi. Attualmente questo arco è ancora in corso ed è di gran luna il più lungo dato che conta più di 180 episodi. Sfuggiti alle grinfie dell’imperatrice Big Mom, Rufy e i suoi compagni si riuniscono agli altri membri della ciurma di Cappello di paglia nel Paese di Wa, con l’intento di aiutare Momonosuke e i seguaci del defunto Oden, i Foderi Rossi, a riottenere la propria nazione caduta nelle mani di un altro dei quattro imperatori, Kaido.