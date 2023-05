One Piece 1062 al momento è l’episodio con il rating più alto sul noto sito IMDb. Nel momento in cui scriviamo l’apice della battaglia tra Zoro e King ha un totale di 9.9/10, superando così l’episodio 968 con un totale di 9.8.

Ovviamente la nuova puntata potrebbe salire col totale, o anche scendere, ma al momento confermiamo un voto totale quasi massimo. In questa saga di Wano Toei Animation ha messo su una squadra di animatori degni di nota, visto anche l’apice massimo a cui si sta puntando quando sarà mostrata la nuova forma di Luffy in versione animata.

Ovviamente i guadagni in casa Toei non mancano ed essendo una delle colonne portanti dell’azienda si è deciso di investire al massimo in questa saga, al momento la più lunga e sicuramente una delle più incisive. Ma tornando all’episodio non abbiamo Luffy e Kaido al centro, ma Zoro e King.

I due si stanno affrontando in maniera efferata e se avete letto il manga sapete benissimo il come lo spadaccino dei Mugiwara risolve la cosa, ovvero liberando al massimo il suo Haki, uno dei più potenti in circolazione, specie per chi non ha ingerito nessun Frutto del Diavolo come Zoro.

Dopo la puntata della settimana scorsa sempre all’apice dell’animazione Toei Animation ha dimostrato di essere in grado di spremere e sfruttare al massimo il suo materiale e i suoi professionisti, rendendo al massimo l’epico scontro tra il pirata di Cappello di Paglia e quello di Kaido, forse dopo di lui il più forte in assoluto.

Prima di mostrarvi il post che certifica tale voto, rammentiamo il totale di 9.8 su 10 dei seguenti episodi su IMDb: 968, 483, 485,1017 e 808. In calce invece possiamo ammirare i risultati del nuovo episodio di One Piece:

"Con una straordinaria valutazione di 9.9/10 su IMDb, l'episodio 1062 di One Piece rappresenta l'apice di tutti gli episodi di One Piece, essendo l'episodio con il punteggio più alto fino ad oggi."

With a stunning rating of 9.9/10 on IMDb, episode 1062 of One Piece stands as the pinnacle of all One Piece episodes, being the highest rated episode to date. pic.twitter.com/0YSEpR9eEp — Geo (@Geo_AW) May 22, 2023

