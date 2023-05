Attack on Titan sta per concludere la sua corsa anche per quanto riguarda la controparte anime, con la prima parte del finale già pubblicata su Crunchyroll nel mese di marzo.

Dopo la pubblicazione di un poster speciale per la seconda parte del gran finale, ecco che il regista della serie rompe il silenzio su quest’ultima tramite una lettera ai fan.

Yuichiro Hayashi si è esposto sull’ultima parte della storia ammettendo anch’esso della meraviglia provata durante questa corsa conclusasi dopo 10 anni. Il regista sta realizzando solo adesso che l’epopea di Eren sta per finire, così come scritto nel messaggio agli appassionati postato da AoT Wiki riportato da CB.

“Con l’uscita della nuova key visual a proposito della seconda metà del finale della serie, mi sono superficialmente convinto della conclusione di quest’ultima, anche se il punto si mette sempre alla fine. Noi siamo davvero convinti che questa sia davvero la fine?”

Come se non bastasse Hayashi si è esposto anche sull’immagine pubblicata qualche giorno fa, dove al centro di quest’ultima era presente una casa posta in un ambiente tranquillo, nonostante come ben sapete il mondo intorno sta andando in rovina; nonostante la pace della foto l’oscurità è sempre presente.

Attack on Titan: il regista rompe il silenzio sull’episodio finale

Comment from Director Yuichiro Hayashi pic.twitter.com/w86BoRlZ3x — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) May 21, 2023

L’estetica in contrapposizione con scuro e oscuro a quanto pare è sempre stata la strada preferita del regista: “Con la key visual pubblicata, avrete colto fin da subito la sua contrapposizione pacifica al mondo che la circonda, dove i personaggi lottano per la vita ogni singolo secondo, di ogni singolo giorno.

Usare una foto del genere dove all’interno sembra non esserci nulla, ovviamente alimenta il dubbio e l’anima curiosa del pubblico, vista la sua alternanza con il volto originale della storia. Nonostante sembri “innocua” sappiate che non è così e per non fare spoiler ovviamente non mi possono esporre.”

In autunno ci sarà quindi questo gran finale, dove tutto il team MAPPA dovrà mettercela tutta per non deludere il pubblico: voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – AoT Wiki