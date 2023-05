Lo studio dietro l’anime di Naruto, Studio Pierrot ha dedicato un disegno personalizzato a Micheal B. Jordan, il volto dietro il franchise cinematografico “Creed”.

Presa definitivamente la staffetta da “Rocky” Creed III ha visto l’esordio alla regia di Jordan che ha mostrato concretamente tutta la sua passione verso il medium anime, tramite citazioni colte, precise e ispirate.

Come accennato in un nostro recente articolo, a breve uscirà nelle sale nipponiche il terzo capitolo della saga sportiva e in occasione della sua visita in Giappone, così come leggiamo su Comic Book, Micheal ha si è recato allo Studio Pierrot, uno dei suoi preferiti a detta sua.

La visita allo studio è stata una vera sorpresa a quanto pare, visto che nessuno si aspettava tale evento leggendo le parole pubblicate su Twitter a tal proposito: “Michael B. Jordan, un fan appassionato #NARUTO, ci ha fatto visita! Ecco uno scatto di Mr. Jordan con un nostro piccolo regalo: uno shikishi disegnato da Tetsuya Nishio, il character designer di NARUTO!

Da come intuite l’attore in quel momento era l’uomo più felice del mondo vista anche la sua passione verso Naruto e il mondo degli anime. Jordan si è messo in posa nella foto proprio come il ninja biondo all’interno dell’illustrazione, raffigurando così tutta la sua gioia.

Insieme al terzo capitolo della saga di Creed sarà proiettato alla fine del film una versione animata della storia, scritta e ideata dagli autori di Megalobox, il futuristico e fantascientifico anime sulla boxe, quindi chi meglio di loro per questa titanica impresa?

Un grande cuore di un ottimo attore, che non riesce a trattenere la sua forte passione verso il medium nipponico tanto amato e diffuso nel mondo durante gli ultimi anni. Hajime no Ippo, Naruto, Dragon Ball, Rocky Joe e tanti altri sono menzionati in questa pellicola, uscita da noi durante il mese di marzo.

