Tra le uscite manga Star Comics del 24 maggio 2023 si segnalano il secondo fanbook ufficiale di Demon Slayer e l’adattamento manga del romanzo The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, che a sua volta ha ispirato l’anime, il cui primo volume esce anche in edizione limitata con box allegato.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 24 maggio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’annuncio delle celebrazioni dei 30 anni de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Le uscite manga Star Comics del 24 maggio 2023

A SIGN OF AFFECTION n. 6

AMICI n.299

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Itsuomi chiede alla giovane, che ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti, di mettersi con lui e i due iniziano a frequentarsi. Durante il loro primo appuntamento, Yuki domanda a Itsuomi una cosa che la incuriosisce da tempo… Quale sarà la sua risposta?

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK n. 2

di Koyoharu Gotouge

€ 19,90

È finalmente in arrivo il secondo fanbook ufficiale della serie che ha ormai conquistato il pubblico di tutto il mondo! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, ci saranno alcune scene famose tratte dal manga e in allegato troverete dei bellissimi segnalibri, tra cui uno ispirato agli orecchini di Tanjiro Kamado! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

DRAGON BALL SUPER n. 19

di Akira Toriyama , Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Gas sembrava essere con le spalle al muro a causa del violento attacco di Granolah, ma all’improvviso libera le sue vere capacità e si risveglia. Dinanzi al suo potere esagerato, Goku e i suoi amici vengono sopraffatti. Pare che la chiave per sconfiggerlo si trovi nei ricordi di Bardock, il defunto padre di Goku…

FAIRY TAIL COLLECTION n. 11

STAR COLLECTION n.37

di Hiro Mashima

€ 26,00

UN’OPERA MAGICA IN PRATICI COFANETTI!

Si concludono le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera…magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 59-63.

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 4

GHOST n.209

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Per guadagnarsi la sua fiducia e riuscire a strapparle i suoi segreti, Arata ha proposto a Shinju di sposarsi e questo ha dato il via a un tira e molla che si è concluso con un regolare matrimonio fra i due. Come se non bastasse, Shinju ha stupito tutti professandosi innocente al processo d’appello. Cos’altro avrà in mente adesso?

FROM THE RED FOG n. 3

STORIE DI KAPPA n.323

di Mosae Nohara

€ 6,50

Ivan è uno dei membri dell’organizzazione di killer di cui anche Ruwanda fa parte. Il suo passato nasconde una triste verità: il ragazzino è stato venduto dal suo stesso padre, a cui povertà e stenti hanno fatto perdere la ragione. In quell’ambiente sordido e violento, tutto ciò che Ivan desidera ritrovare è “l’amore” che pensa di aver perduto. Anche Ruwanda, che odia May a tal punto da progettare di ucciderlo, ha il cuore in subbuglio…

KAIJU No. 8 n. 8

TARGET n.130

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Il Kaiju No. 9 è riuscito a spiazzare tutti e ad attaccare Isao Shinomiya di sorpresa! Nel furioso scontro che ne segue, il capo delle Forze di Difesa sembra in un primo momento avere la meglio, quand’ecco che, all’improvviso… il No. 9 riesce a fondersi con lui, ottenendo il terrificante potere del No. 2! Proprio in quel frangente arrivano sul posto Kafka, Kikoru e Narumi pronti a dar manforte, ma ciò che si trovano davanti va al di là dei loro peggiori incubi…

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 8

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Dopo lo schiacciante confronto con Sojiro, Kenshin riprende il cammino con al fianco la sua spada rotta e i suoi nuovi compagni, Misao e “l’Anziano”. Mentre i tre vagano per Kyoto in cerca di una soluzione, Shishio chiama a raccolta i suoi uomini più forti e mobilita l’intera banda per organizzare un attacco mortale ai danni del leggendario Battosai…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 6

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Per Sanpei la pesca è una passione a cui non sa proprio rinunciare e ora è in Camciatca intenzionato a pescare un pesce leggendario che si trova solo in quelle terre. Riuscirà nella difficilissima impresa?

SWEET HOME n. 6

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Hyeonsu e i sopravvissuti riescono ad annientare i mostri che si aggiravano per la Green Home. Tuttavia, dopo aver manifestato i sintomi della mostrizzazione, Hyeonsu finisce col perdere il controllo durante la golden hour. Yun Jisu cerca di aiutarlo con tutte le sue forze per farlo tornare in sé. Riuscirà Hyeonsu a conservare la sua umanità ignorando il sussurro del mostro?

THE BOXER n. 2

MANHWA n.92

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Seguendo K, Yu entra nel prestigioso Lions boxing club e comincia a prepararsi seriamente per diventare un boxer professionista. Anche Josh, che osservava amareggiato il sostegno incondizionato riservato dal club al nuovo arrivato, chiede a K di poter essere accettato come allievo. Quest’ultimo gli risponde che, se riuscirà a colpire Yu anche solo una volta, lo farà diventare campione del mondo…

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 1

KAPPA EXTRA n.285

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 6,50

L’OPERA CHE HA ISPIRATO IL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE!

Una mattina di un giorno d’estate, a Kaoru Tono, liceale di un paesino di campagna, capita di sentire una leggenda metropolitana. Si dice che da qualche parte ci sia un tunnel in grado di esaudire il più grande desiderio di chi vi entra, in cambio di un certo numero di anni di vita. Lo chiamano Tunnel di Urashima. Quella notte, uscito a fare una passeggiata, Kaoru si imbatte in un luogo sovrannaturale e, incuriosito, decide di testarne i poteri, sperando che si tratti davvero di quel luogo misterioso di cui ha sentito parlare…

Arriva l’adattamento manga del pluripremiato romanzo da cui è tratto anche un film d’animazione! Ecco a voi una strana e malinconica avventura estiva che vi lascerà senza fiato!

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 1

LIMITED EDITION CON BOX

KAPPA EXTRA LIMITED n.285

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 11,50

Il primo volume sarà disponibile anche in versione Limited, con un fantastico box da collezione per contenere tutti e quattro i volumi della serie!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 38

TURN OVER n.270

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Prima d’iniziare la guerra contro il Kai del Sud, l’esercito del Regno di Koka chiama a raccolta tutte le tribù. Anche Yona, insieme ai quattro Draghi, si unisce alle truppe militari e parte alla volta del campo di battaglia. Nel frattempo si sono perse le tracce di Hak, rimasto coinvolto nell’inondazione provocata dal generale Ra-an…