Naruto, le ultime novità su un nuovo manga one-shot

Naruto è un franchise di successo, che ha seguito la scia di Dragon Ball in maniera diretta, “imitandone” anche le vendite e il clamoroso ed esplosivo trionfo.

A oggi, nonostante siano passati vent’anni dall’inizio della storia, il franchise creato da Kishimoto è riuscito sempre ad abbracciare le nuove generazioni di lettori, creando così un universo in continua espansione.

Dopo la conclusione delle vicende originali Shonen Jump, insieme all’autore ha deciso di proseguire la storia con il figlio del protagonista, Boruto, al momento avvolto da una consistente pausa. Come ben sapete anche nella serie “Boruto” abbiamo visto inseriti degli archi narrativi amati dal pubblico, tratte da alcune light novel dedicate.

Questo conferma appunto la volontà della produzione nel voler ampliare il crudo, vivace, drammatico e violento mondo di Naruto, tramite storie e archi narrativi volti al miglioramento di una storia già vasta e incredibile di suo.

Come se non bastasse le voci sul manga one shot dedicato a Minato sono vere e così come conferma il profilo Twitter @AniNewsAndFacts il manga firmato dallo stesso Masashi Kishimoto è previsto per luglio del 2023, lasciando ancora tutto nel mistero.

“Lo speciale “NARUTO” One-Shot con al centro Minato Namikaze di Masashi Kishimoto sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump quest’estate.”

Naruto, il manga su Minato Namikaze arriverà nel periodo estivo

Minato è stato il Quarto Hogake del Villaggio della Foglia e nel corso del tempo ha acquisito sempre più fama e apprezzamenti, visti i suoi interventi all’interno del manga e dell’anime. In vita l’Hogake era conosciuto per la sua incredibile velocità.

Proprio per questo il suo soprannome è Lampo Giallo della Foglia (木ノ葉の黄色い閃光, Konoha no Kiiroi Senkō), e divenne noto alle generazioni future per aver salvato Konoha dalla Volpe a Nove Code, che imprigionò per metà in se stesso, sacrificando la propria vita, e per metà nel suo unico figlio, Naruto Uzumaki.

Questa piccola descrizione pone l’importanza e la scelta di pubblicare questa one shot su Shonen Jump, voi cosa ne pensate?

