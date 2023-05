Rurouni Kenshin: svelata la data di uscita del remake anime

Rurouni Kenshin è uno dei manga shonen più famosi scritto e disegnato da Nobuhiro Watsuki e nel corso degli anni, la serie ha ricevuto numerosi adattamenti anime. Inoltre ha convinto molto i fan con il film live-action del 2012, considerato ad oggi come uno dei migliori esempi ben riusciti.

Come abbiamo riportato a inizio 2023, lo studio di animazione Liden Films, distribuirà il remake dell’anime di Rurouni Kenshin. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare a tutti i fan la data di uscita del suo grande ritorno.

Sebbene la nuova serie anime non offrirà nulla di mai visto, Liden Films sta ovviamente apportando alcuni cambiamenti legati allo stile di animazione. Ma oltre a questo ci saranno novità legate anche al cast. Il doppiatore di Kenshin Himura ad esempio è sempre stato Mayo Suzukaze. Tuttavia, nel reboot sarà il doppiatore Sōma Saitō a sostituire quello iniziale. Lo stesso varrà anche per gli altri personaggi della serie.

La data di uscita dell’anime di Rurouni Kenshin sarà il 6 luglio e debutterà in Giappone. Questa notizia arriva insieme a un nuovo trailer che abbiamo riportato in cima a questo articolo. Lo studio di animazione Liden Films è noto per aver lavorato su Tokyo Revengers e Call of The Night. Quindi i fan di Kenshin sono curiosi e speranzosi di vedere la stessa qualità anche con la serie di Watsuki.

Purtroppo, questa serie sarà costantemente macchiata dai precedenti del mangaka, che hanno causato l’interruzione della pubblicazione di Rurouni Kenshin: Hokkaido, il manga sequel di Kenshin Samurai vagabondo. Ma dopo una sanzione il mangaka ha avuto l’opportunità di tornare sui propri passi pochi mesi dopo e tornare al lavoro.

Le vicende della serie ruotano attorno a Kenshin, il cui nome in precedenza era Battōsai Himura. Era uno spietato assassino, che in passato diede il suo contributo a porre fine allo Shogunato Tokugawa e all’avvento del periodo Meiji. In seguito all’insediamento del nuovo governo, Battōsai scompare per tornare sotto nuovo nome. Cambiando identità ha cambiato anche vita. Infatti viaggia con una sakabato con un solo filo, ossia una spada a lama invertita che non è rivolta verso l’avversario. L’obiettivo di Kenshin è di proteggere le persone che incontra dalle ingiustizie.

Fonte – Comicbook